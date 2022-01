Les clés du retour de Klay Thompson aux Golden State Warriors

On s’attendait à ce que Klay Thompson J’aurais pu revenir le jour de Noël dernier. Cependant, la priorité de Guerriers de l’état d’orComme il est logique, c’est qu’après deux ans de retrait le joueur fait son retour alors qu’il est à cent pour cent sûr.

Ainsi, après s’être entraîné plusieurs semaines avec l’équipe de la G League, Klay (dont on se souvient n’avoir plus joué depuis deux ans après avoir souffert de deux graves blessures au tendon d’Achille et au genou), a effectué ce week-end sa première séance de cinq contre cinq avec des titulaires de la Baie. Il a marqué 24 triplés consécutifs dans une vidéo qui est devenue virale et à laquelle on a accordé plus d’importance qu’elle ne l’a été : Klay pouvait faire ça il y a six mois, nul, l’important est de voir comment il est avec ses coéquipiers, pas de tirer de manière statique .

Klay Thompson a joué son premier match d’entraînement avec les partants, il a partagé le terrain pour la première fois avec Andrew Wiggins en tant que coéquipier et Steve Kerr a confirmé qu’il commencerait à partir du match 1. Ne mérite-t-il pas votre RT ? #NBAAllStar || #KlayThompson pic.twitter.com/tVlC0BU2SK – GSWL (@WarriorsLatam_) 31 décembre 2021

Titulaire depuis le début

Ainsi, Steve Kerr a confirmé que Klay allait commencer avec les Warriors dès son retour. On sait qu’il est complètement remis de sa blessure depuis quelques semaines et que ce qu’il fait depuis quelques jours c’est se renforcer pour qu’à son retour il remarque le moins possible sa longue inactivité.

Le staff

Les Warriors ont actuellement le meilleur bilan de la ligue. Ils jouent à un niveau collectif formidable et des hommes comme Stephen Curry, Draymond vert ou Andrew Wiggins Ils jouent à un niveau All Star. Des écoles secondaires comme Jordan Poole, Gary Payton, Otto Porter, Kevon Looney, Damion Lee et Juan Toscano jouent à un niveau spectaculaire.

Derrière c’est aussi les débuts de James Wiseman, le numéro 2 de l’année dernière. Jonathan Kuminga et Moses Moody, les recrues de cette année, ont également montré de bons sentiments, tout comme d’autres recrues telles que Nemanja Bjelica. Tout fonctionne dans ces Warriors. Nous verrons de quoi ils sont capables avec le retour de Klay Thompson. Très effrayant pour le reste.