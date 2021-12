Les clés du succès des Memphis Grizzlies, équipe révélation NBA

Dans le sport comme dans la vie, rien n’est jamais acquis et c’est ce qu’il montre Grizzly de Memphis avec un début de saison aussi brillant qu’inattendu. S’il est vrai que la liste de jeunes joueurs qu’ils ont est très intéressante, qu’ils ont montré des signes de capacité à concourir au cours des deux dernières saisons et qu’ils semblent avoir une véritable identité et des styles, très peu auraient pu prédire que, à ce point, serait quatrième de la Conférence Ouest et que le retour du reborn Jaren Jackson jr il allait être tellement spectaculaire qu’il rattraperait l’absence de ses deux acteurs les plus importants : Ja Morant et Dillon Brooks.

L’incorporation d’un joueur comme Steven Adams a été la clé de l’organigramme de Taylor jenkins, un technicien qui gagne le respect et l’admiration de toute la ligue pour sa clairvoyance pour façonner tactiquement ce projet et obtenir des retours bien plus remarquables que prévu. L’éclat de Morant a été remarqué lors de plusieurs des 26 matchs disputés par l’équipe du Tennessee, mais ce n’est pas le seul argument pour le succès d’une équipe pleine de caractère et de courage, qui défend avec fierté et trouve des voies de marquage dans le jeu. collectif et puissance sous les planches. Jaren Jackson Jr montre qu’il peut être une star de la ligue, en éclosant Fléau de Desmond en tant que tireur, il est absolument énorme.

Desmond Bane tire mieux de trois (40,2) sur plus de tentatives que : Zach LaVine

Donovan Mitchell

Tyler héros

Duncan robinson

Amenez des jeunes

Copain

Jordan poole

Jayson tatum

Georges Paul

Luka doncic

Damien Lillard

James Harden pic.twitter.com/Thu3GbTNyx – StatMuse (@statmuse) 10 décembre 2021

Les Grizzlies de Memphis ont remporté 6 des 7 matchs auxquels ils ont dû jouer sans Ja Morant

Et c’est que ce jeune gardien sélectionné en position 30 de la Draft de 2020 connaît un saut qualitatif étonnant, qui le conduit à enregistrer un succès de 40,2% en triple, ce qui est un meilleur chiffre que certains des meilleurs joueurs de toute la NBA. . Ce ne sera pas facile pour eux de maintenir ce rythme, surtout compte tenu de la forte concurrence dans la Conférence Ouest, mais il est clair qu’ils sont une équipe inconfortable pour n’importe qui et qu’ils peuvent faire de leur terrain un véritable fort. Chez ses poursuivants les sensations ne sont pas au beau fixe, avec des fléaux d’absences chez les Nuggets et Clippers, ainsi que des insécurités chez les Lakers et les Mavericks. ils pourraient donc être confrontés à une belle opportunité de consolider dans le top 4 du classement. Grizzly de Memphis a beaucoup à dire.