Les clés du succès du début de saison des Washington Wizards

Des dirigeants cohérents, des sentiments de pouvoir énorme et des possibilités de se vanter de ce qui a été fait dans les bureaux. Les sorciers de Washington affronte cette saison avec de nouvelles illusions après avoir corrigé l’erreur qui a conduit à la signature de Westbrook, dans ce qui a signifié un retour aux origines qui a rétabli la cohésion du groupe. Les citoyens de la capitale veulent être la révélation de la NBA sur ce parcours et ils sont en passe de le faire s’ils continuent à pratiquer un basket aussi frais en attaque qu’aguerri en défense. Bradley Beal il s’affirme une fois de plus comme un leader solide et compétitif, très engagé pour l’avenir de la franchise, dans lequel cinq clés de succès sont observées.

1. Résurgence de Kyle Kuzma

Il semblait perdu pour la cause, mais dès qu’il a quitté l’environnement étouffant des Lakers pour un projet star, le jeune homme a une nouvelle fois affiché toutes ses vertus. Il ne se limite pas à un profil de terrain d’ouverture pour tirer, mais fait beaucoup d’autres choses pour lesquelles son énorme talent lui permet.

2. Donner toute confiance au Spencer Dinwiddie renaissant

Beaucoup avaient oublié l’excellent niveau de basket que ce joueur est capable d’afficher, et beaucoup d’autres pensaient qu’après sa grave blessure au genou, il n’allait plus être le même. Quelques semaines lui ont suffi pour montrer que Brooklyn va beaucoup lui manquer, et qu’il est un joueur qui peut jeter une équipe sur le dos avec sa capacité de marquer et de passer.

3. Le pari décidé par la petite boule

Dans la vie, rien de tel que d’avoir quelque chose de très clair, car une fois que vous connaissez le but et le moyen de l’atteindre, vous pouvez commencer à travailler. Les Wizards ont décidé qu’ils devaient rechercher un basket-ball rapide, des possessions faibles et des centres rapides avec des capacités intimidantes et qui pourraient changer en défense. Daniel Gafford et Montrezl Harrell conviennent parfaitement à ce profil et alternent les minutes avec une efficacité surprenante.

4. Bradley Beal redevient la star de l’équipe

Déplacé l’an dernier en termes d’importance et de volume de tirs par le méchant de la ligue Russell Westbrook, le talentueux gardien voit l’intrus maintenant parti et il peut profiter de sa maison avec ses propres règles, celles qui ont toujours fonctionné. Généreux avec ses coéquipiers et redoutable au pointage, Beal occupe le devant de la scène et est à nouveau enthousiasmé par la possibilité de disputer les playoffs avec la franchise de sa vie.

5. Des données qui montrent qu’ils sont l’un des meilleurs défenseurs de la ligue

Mains, jambes, intensité, passes interceptées. C’est ce qui caractérise un brillant système défensif des Wizards, qui sont la deuxième équipe de la NBA avec la meilleure note défensive, cimentant cette réalisation dans leur capacité à défendre le périmètre. Et c’est qu’ils sont l’équipe qui permet au moins de triples de lancer leurs rivaux, ce qui en dit très bien sur leur compréhension derrière.