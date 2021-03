Les clés d’un Champions Premier

19/03/2021 à 09:38 CET



La supériorité avec laquelle Chelsea s’est débarrassé de l’Atlético de Madrid renforce une théorie qui menace de devenir réalité: le bâton des Champions est porté depuis la Premier League. Trois des huit quarts de finalistes de cette édition sont anglais, assoiffés de succéder à la domination de la Liga il y a des années et portant un coup dur à d’autres ligues, comme l’Italie. La Serie A n’aura aucun membre dans le top huit.

Un changement annoncé

L’Angleterre a pu avoir huit quarts de finalistes au cours des trois dernières saisons. Ou qu’est-ce qui est pareil: plus du double de celle de toute autre ligue dans le monde. Cette période comprend également la finale 2019 au cours de laquelle Liverpool et Tottenham se sont affrontés.

Cela faisait exactement 10 ans que l’Angleterre avait une telle influence en Ligue des champions. Sa période dorée s’est déroulée entre 2006 et 2011, alors qu’il comptait en moyenne plus de trois quarts de finalistes par saison. En deux saisons, les quatre équipes du même pays se sont même qualifiées, étant la seule ligue au monde à l’avoir réalisé.

L’investissement est payant

Depuis 2014, les clubs de Premier League ont ils ont dépensé plus de 1 billion de livres sterling chaque année dans les signatures. Pour comprendre l’ampleur de la statistique: pendant cette période, la Liga n’a dépassé ce seuil qu’en une saison, 2019-2020.

Le record à ce jour date de la saison 2017-2018, où les clubs anglais ont dépensé 1,9 milliard. Même sur ce dernier marché, avec l’effet de la pandémie, l’investissement était de 1,4 billion. On a dit, et à juste titre, que le premier ministre a souvent gaspillé ses ressources. Mais après tant d’années de supériorité, les différences commencent à être évidentes.

Barça et Madrid, à la recherche d’un nouveau cycle

La résurgence anglaise a également coïncidé avec les doutes des deux géants espagnols. Le Barça et Madrid leur ont pris une place européenne il y a dix ans, mais le incapacité à régénérer les projets sportifs il les a relégués au second plan. Christian il a quitté Madrid, et à Barcelone, il a été difficile d’entourer Leo Messi dans ses meilleures années. Les deux clubs sont désormais confrontés à la recherche de nouveaux cycles gagnants. Pendant ce temps, le premier ministre les passe devant eux.

Bayern et PSG, les grandes menaces

La Bundesliga, avec deux qualifications, est la deuxième ligue avec le plus de clubs de la Ligue des champions actuelle. En fait, ce sont eux qui fournissent le grand rival à battre pour le premier ministre: le champion actuel, le Bayern Munich. Les Bavarois sont probablement les grands favoris aujourd’hui. Près de chez vous se trouve le PSG, soutenu par Neymar et Mbappé, et ayant atteint la finale de la dernière édition, a le droit de rêver à tout. Deux projets avec des stars à leur apogée qui seront sans aucun doute le grand obstacle pour le premier ministre pour consolider sa puissance avec le titre à la fin du mois de mai.