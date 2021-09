Les clés d’une défaite européenne historique à la Ryder Cup

Car l’histoire sera le sévère correctif, sévère, sans atténuation, dur, inattendu pour sa cruauté, et jamais vu auparavant, de Les États-Unis ont battu l’Europe (19-9) lors de la 43e Ryder Cup. L’équipe américaine, pour qui tout s’est bien passé, tout en face, avec tout en sa faveur, dans une semaine que son capitaine a qualifiée de “très spéciale”, n’avait pas de rivale dans une Europe qui n’avait pas assez de bonnes prédispositions et performances en les quatuors et les fourballs de Jon Rahm et Sergio Garcia et payé la contribution nulle, inexistante et inattendue du bloc britannique. Ce sont les 5 clés d’un KO historique.

LES CAPITAINES ET L’EQUIPE

Steve Stricker (USA) a toujours prôné une « équipe », soudée, solidaire, forte, sans qu’aucun joueur ne se démarque ; il a minimisé les mauvaises vibrations entre Koekpa et DeChambeau (tous deux se sont serrés la main et se sont félicités après le festival américain) et a toujours voulu que ses hommes, avant tout, s’amusent. Il a commenté à la fin de Ryder à la télévision américaine que le travail lui avait coûté à ses joueurs de s’endormir tous les jours quand il jouait. Il l’a joué avec les six ‘rookies’ et c’était cher, ainsi que ‘hit’ avec l”exclusion’ de Patrick Reed ou Phil Mickelson. Padraig Harrington (Europe), qui a fait bonne impression dans son discours d’ouverture, a été dépassé par les événements. Il n’avait pas beaucoup de marge avec les « wild cards » mais à aucun moment il n’a été considéré comme un catalyseur lorsqu’il s’agissait d’exciter et d’enthousiasmer ses joueurs. Ce n’est pas facile d’être capitaine sur le sol américain. Il a également perdu Darren Clarke en 2016, Nick Faldo en 2008 et Mark James en 1999, lors des quatre dernières victoires américaines. Txema Olazábal était l’exception honorable dans le Miracle de Médine (2012). Il n’y a pas toujours une référence, une âme et un esprit aussi combatif que celui qu’il avait dans la figure de son intime Seve Ballesteros, acclamant du ciel.

BASSES ET DÉCEPTIONS SENSIBLES EN EUROPE

Les États-Unis avaient la meilleure équipe au classement mondial et avec une moyenne d’âge de 29 ans alors qu’en Europe, elle était de 34,5 ans. Les USA n’ont pas manqué Tiger Woods, Phil Mickelson, Patrick Reed ou Billy Horschel, mais l’Europe a plutôt remarqué l’absence de trois bastions lors de la dernière victoire à Paris’2018 : Francesco Molinari (invaincu avec 5 sur 5 alors), Justin Rose et Henrik Stenson. Même Martin Kaymer. Les trois premiers se sont réveillés un peu tard pour rejoindre l’équipe du Wisconsin et le héros de Medinah est loin de ses triomphes dans un US Open et un PGA, précisément à Whistling Straits en 2010. Sans parler des déceptions de cette édition, tous britanniques : McIlroy , Poulter, Westwood, Fitzpatrick, Casey, Fleetwood et Hatton. Avec Rahm et García seuls face au danger, ce n’était pas suffisant. L’European Tour devrait revoir le système de qualification pour Rome’2023 en tenant compte du fait que la grande majorité de ses joueurs, aujourd’hui, ont une carrière sur le PGA Tour.

LE RLE DES ROOKIES

Les États-Unis en comptaient six dans l’équipe : Xander Schauffele, Patrick Cantlay, Scottie Scheffler, Collin Morikawa, Harris English et Daniel Berger. Europe, trois : Shane Lowry, Viktor Hovland et Bernd Wiesberger. Les Américains n’ont à aucun moment été pesés par la pression du moment, au contraire, alors que du côté européen il n’y avait que quelques aperçus de Lowry et beaucoup de prédisposition de Hovland, appelé à écrire des pages à succès dans le Ryder. Mais les données qui ont décidé clairement l’équilibre pour les États-Unis étaient les points obtenus par les deux : 15,5 les Américains par 2 les Européens. Il y a les données.

ÉTATS-UNIS, TOUS EN FAVEUR

Les USA ont eu leur fierté très touchée après la défaite de Medinah il y a 9 ans. Ce n’était pas le pire à domicile puisqu’en 2004, avec Bernard Langer comme capitaine, l’Europe donnait une revue souveraine aux Américains en remportant la plus large victoire sur le sol yankee (18,5-9,5), qu’ils réitéraient en Irlande en 2006 À Whistling Straits, Stricker’s l’équipe avait tout, tout, en sa faveur : le public, bien sûr, à quelques exceptions près, encourageait beaucoup son peuple ; le manque de présence quotidienne du vent, la réussite dans les appariements de son capitaine, l’efficacité sur les greens (ils ont tout bouché au putt), savoir profiter des moments de faiblesse européenne et ne pas ouvrir la porte aux rivaux quand ils pourraient reprendre le combat.

L’EUROPE, SANS LEADER CHARISMATIQUE

En 1981, l’Europe a subi la pire défaite (et à domicile) jusqu’à dimanche contre une équipe américaine qui comprenait Jack Nicklaus, Tom Watson, Lee Treviño, Johnnie Miller, Hale Irwin, Larry Nelson, Ray Floyd, Jerry Pate et Bill Rogers, tous de eux en plénitude et qui a ensuite ajouté 35 titres du Grand Chelem ! Tom Kite et Ben Crenshaw les ont remportés par la suite. L’Europe a puni Seve Ballesteros pour les points de départ “fixes”, non autorisés à l’époque, le laissant hors de l’équipe alors qu’il avait déjà remporté un British et un Masters et avait été numéro 1 européen à trois reprises. Et c’était ainsi : fort KO. En 1983, au milieu de la déception européenne de ne pas avoir remporté la première victoire à temps (et sur le sol américain), Seve est venu aux vestiaires et a sorti un “sans regret, on était sur le point de les battre, mec!”. En 1985, le triomphe historique arriva enfin au Beffroi, et en 1987, dans l’Ohio, avec le couple mythique Seve-Olazábal « en feu ». En plus de cela, il avait conquis chez Nicklaus. Se empató en 1989 y en 1991, el dúo español después de acabar invictos como pareja en Kiawah Island, al entrar en el team room europeo Seve el sábado fue recibido con olés, gritos de ¡Seve, Seve!, aplausos y grandes vitores de todo l’équipe. Il était le leader corps et âme, le capitaine de l’ombre, la référence, une idole. Il a raté ce Ryder par le minimum et par un putt d’un peu plus d’un mètre qu’il ne voulait pas entrer. En 1995, lors de son dernier Ryder en tant que joueur, Seve le frappait au pied. Il a encouragé son partenaire de quatre balles, David Gilford, en lui disant au 1er tee qu’il jouait avec « les meilleurs du monde », et en individuel contre Tom Lehman, sans marcher sur un fairway et presque un green, il a pris le Américain (il n’a rien compris) jusqu’au trou 15. Quand ses coéquipiers ont vu à quel point Seve avait lutté, ils ont dit: “s’il joue comme il joue, il a atteint le 15e, nous ne pouvons pas le rater maintenant.” Puis le retour européen a commencé, il a été remporté contre vents et marées et pour l’histoire l’image du Cantabrique et Nick Faldo pleurant d’émotion et s’embrassant dans le trou 18. Seve était un leader pur et simple et l’Europe n’a pas encore trouvé son successeur. Sergio Garcia, Ian Poulter et Rory McIlroy auraient pu l’être. Jon Rahm est toujours à l’heure.