les clés d’une guerre qui vient de commencer

23/04/2021 à 6h30 CEST

L’ambitieux projet Superliga a échoué. Florentino Pérez, principal idéologue et promoteur d’une compétition avec des problèmes de forme, de fond et de stratégie, il a été pratiquement seul. Le FC Barcelone, qui a demandé une période de réflexion et remettra la responsabilité de prendre une décision à ses membres, est le seul club fondateur qui, avec le Real Madrid, n’a pas été écarté du tournoi. La pression institutionnelle et les protestations des supporters ont paralysé un championnat qui a eu moins de 72 heures à vivre. La guerre dans le football continental qui a commencé avec la bombe sous la forme d’un communiqué des principales équipes espagnoles, anglaises et italiennes, cependant, il est loin d’être achevé. Il vient de commencer.

«Le problème n’est pas terminé. Bien au contraire. Si un intermédiaire comme l’UEFA n’ajoute pas de valeur ou de connaissances et prend également 40% des bénéfices des clubs, il est logique qu’ils veuillent organiser les championnats et renégocier les revenus. Nous sommes au début d’un processus de désintermédiation& rdquor;, déclare Marc Ciria, expert financier et PDG de Diagonal Inversiones. Selon le membre également de la candidature de Joan Laporta aux élections à la présidence du Barça en 2015, le football existe déjà «depuis longtemps»; ce n’est pas des fans. Il le soutient avec quelques exemples tels que les horaires intempestifs des matchs de LaLiga «pour qu’ils puissent être vus dans des pays lointains». et la Super Coupe d’Espagne en Arabie Saoudite ou la Coupe du Monde au Qatar. “Les propriétaires Ils gèrent une marque de location qui est la leur au niveau de l’actionnariat, mais ne le seront jamais sentimentalement”, souligne Marc Menchén, fondateur de ‘2Playbook’ et expert de l’économie du football, sur le pouvoir des supporters.

Pour Ciria, la question à se poser maintenant est si le beau jeu appartient aux clubs. “Je crois que oui. Qui s’endette? Qui vend des joueurs pour équilibrer leurs effectifs et en même temps jongler pour concourir au plus haut niveau? », Argumente-t-il. «Les équipes ont demandé de l’aide à l’UEFA en raison du coronavirus. Leurs revenus ont chuté ces derniers mois. Ils n’ont reçu aucune réponse et se sont rebellés car ce sont eux qui apportent de la richesse à l’entreprise. Ils veulent s’asseoir à la table et décider de tout ce qui a à voir avec la concurrence. Ils veulent devenir des protagonistes, passer de la troupe à la rupture du plateau et en faire un nouveau ”, s’interroge-t-il sur l’épreuve qui a été lancée lors de la longue nuit de dimanche dernier. «Maintenant, les négociations vont commencer. Ce qui est devenu clair, c’est qu’une réforme de la pyramide concurrentielle est nécessaire. Des clubs très importants du continent ont envoyé un avis et maintenant toutes les parties impliquées dans le conflit doivent jouer leurs cartes », témoigne Menchén.

Un débat aux multiples points de friction

Selon le directeur de «2Playbook», une communauté de professionnels de l’industrie du sport, l’une des principales questions sur lesquelles les organismes de réglementation et les équipes devront se mettre d’accord est «compensation pour le transfert de footballeurs, les actifs qui coûtent le plus d’argent annuellement à la seconde entre les salaires et les amortissements, aux équipes nationales& rdquor;. «Dans le cycle 2018-2022, le montant que l’UEFA distribuera aux clubs pour ce match sera d’environ 200 millions d’euros. Au cours de ces années, la FIFA prévoit de gagner plus de 5 400 millions d’euros. Il y a beaucoup de différence entre les deux chiffres », remarque-t-il. Il ne pense pas, cependant, que le problème réside dans le fait que l’entité présidée par Aleksander Ceferin fait «les leurs» et monétise les stades dans les engagements de la Ligue des champions. «Les sponsors des Champions paient beaucoup d’argent car ils savent que leur publicité sera visible dans tous les stades. Le pourcentage de ces revenus que l’UEFA conserve est d’environ 6,5%. Les chiffres sont publics. Il monopolise les stades, mais il le fait pour valoriser les contrats de sponsoring dont les clubs bénéficient directement& rdquor;, fait valoir.

En ce sens, Ciria soutient que l’UEFA devrait être disposée à réduire le montant d’argent qui reste actuellement, non seulement de la commercialisation des stades, mais également à l’échelle mondiale. Observez, d’autre part, qu’avec la Super League, les problèmes de limites de salaire auraient pris fin. “Les clubs allaient être super durs. Ils ne pourraient pas dépasser 55% du budget et s’ils le faisaient, ils seraient exclus de la compétition.. Des règles devaient être imposées pour empêcher la concurrence déloyale et pour protéger le modèle. Le problème, c’est qu’ils l’ont très mal vendu & rdquor;, analyse-t-il. Pour cette raison, il n’a pas peur qu’une hypothétique augmentation des revenus dans le futur «pousse» les footballeurs à demander des contrats mieux rémunérés: «Si vous avez des règles du jeu qui l’empêchent, la bulle ne va pas gonfler. Il ne se peut pas que les joueurs, les représentants et les cadres partent en «Maseratis» et que les clubs peinent à refinancer la dette ». Dans le même esprit, Menchén s’exprime: «Au lieu de rationaliser les dépenses, la philosophie actuelle est basée sur l’égalisation ou l’amélioration des salaires pour éviter de perdre des footballeurs. Il y a un double standard ici: certains athlètes demandent à sauver le football et, en même temps, veulent facturer plus& rdquor;.

Pour les deux, le rôle que joueront les véritables protagonistes du beau jeu dans son avenir sera transcendantal, car «ils ont montré qu’ils ont beaucoup de poids et que leur opinion compte beaucoup». En fait, certains ont déjà joué un rôle important dans la démission de certains clubs en Super League. Et ils veulent continuer à avoir une voix dans les négociations: leur pression sera essentiellement concentrée sur la réalisation d’un calendrier moins chargé et moins exigeant pour eux.. Marc Ciria est d’accord: «Si vous inondez le marché d’allumettes, vous finissez par charger l’entreprise. Il s’agit de rendre un sport plus attractif. Pour que le football soit mondial, les meilleurs doivent jouer plus souvent. Et soyez moins fatigué. Moins de matchs de meilleure qualité pour obtenir plus de revenus. Il n’y a plus & rdquor ;. Marc Menchén est plus favorable à la candidature politiques de confinement qui réduisent le coût du sport – c’est-à-dire le pourcentage du revenu destiné à payer en espèces – des entités.

La capacité à bien vendre le produit sera également déterminante pour l’avenir du football. «Nous n’avons pas atteint le plafond des droits de télévision. Ceux qui en ont ne veulent pas perdre le monopole. Combien vaut-il la peine de regarder la Ligue en ce moment? Environ 100 euros par mois. Si vous avez de la concurrence, vos revenus augmenteront et les coûts des fans baisseront. Si vous êtes soumis à un monopole, tout va plus lentement & rdquor;, souligne le directeur général de Diagonal Inversiones, qui pense que «les jeux doivent devenir des expériences à la fois pour ceux qui vont sur le terrain et pour ceux qui restent à la maison & rdquor;. «Un exemple: vous pouvez monétiser un voyage en direct de Messi au stade avant un match. Chaque jour, de nouvelles formes de divertissement sont créées et le football est à la traîne& rdquor;, ajoute. Le fondateur de «2Playbook» doute que la compétition aide les ligues à facturer davantage les droits de diffusion des matchs, car «les télévisions ont l’argent dont elles disposent et les nouvelles plateformes ne peuvent égaler leurs offres». Il s’est engagé à promouvoir le contenu numérique: «Je consomme par exemple la NBA sur Instagram. Au fil des années, le live sera de moins en moins important. La clé magique est difficile à trouver, mais vous devez rechercher & rdquor ;.

Le secteur du football est-il en danger?

Les deux experts consultés ont des réponses différentes à la question qui, très probablement, a été répétée le plus ces dernières heures: «Le secteur du football est-il en danger? “Non, la seule chose en jeu est de savoir qui distribue le jeu. Il s’agit de savoir qui a la clé de la boîte & rdquor;, valorise Marc Menchén, alors que Marc Ciria estime que «Si le modèle n’est pas modifié, oui & rdquor;. «Soit nous revenons aux affaires, soit l’année prochaine, le budget de l’ensemble de l’industrie sera déjà inférieur, l’année prochaine, il continuera à baisser & mldr; et ainsi de suite, prédit la seconde.