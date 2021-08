Les clés pour bien s’hydrater pendant la canicule

in

13/08/2021 à 10h00 CEST

Une journée normale, à température moyenne et sans effort, le corps perd plus d’un demi-litre d’eau. De l’eau que l’on compense en buvant.

Ces jours-ci dans de nombreux endroits en Espagne vont dépasser de loin 40ºC. Dans ces conditions, combien d’eau peut-on perdre ?

Eh bien, les experts estiment qu’environ un litre et demi. Et ne pas compenser cette perte de fluides peut conduire à déshydratation.

Bouche sèche fatigue, vertiges, nausées, maux de tête, urine foncée ou l’irritabilité sont quelques-uns des signes qui nous avertissent que notre corps a perdu trop de liquide et que nous ne l’avons pas remplacé.

Maiscombien devons-nous boire pour regagner les niveaux d’eau du corps?

De la Fondation espagnole du système digestif (FEAD), ils soulignent que le besoin moyen en eau est d’environ 30 ml / kilogramme de poids / jour.

“Cependant, les besoins en eau varient d’une personne à l’autre en fonction du degré d’activité physique, des conditions environnementales, des habitudes alimentaires, des habitudes toxiques comme la consommation d’alcool et des problèmes de santé dont elle souffre”, expliquent-ils.

De plus, il faut tenir compte du fait que non seulement l’eau nous donne des liquides, mais aussi des aliments solides.

Selon la FEAD, “environ 20 à 30 % proviennent d’aliments solides et 70 à 80 % de boissons et d’eau”.

Options liquides pour l’hydratation

Sur cette question, le consensus est total. Le Eau C’est la meilleure option pour s’hydrater.

Malgré cela, certaines personnes ont du mal à boire de l’eau et recherchent d’autres options liquides.

L’offre de boissons Il est très large, mais tous ne sont pas recommandés pour récupérer les niveaux de fluides que nous perdons naturellement.

Depuis FEAD, ils expliquent lesquels et lesquels.

Boissons de remplacement. Les experts digestifs soulignent que ce type de boisson peut être une “bonne alternative pour s’hydrater après un effort physique, car elles contiennent une certaine quantité de minéraux qui se perdent avec la transpiration”, expliquent-ils. En revanche, ce type de boisson n’est pas indiqué pour remplacer les liquides. Ils contiennent une grande quantité de sucre, ce qui rend difficile l’écoulement rapide de l’eau dans la circulation sanguine. Là aussi, il y a consensus. L’alcool n’hydrate pas. Les experts déconseillent fortement la consommation de boissons alcoolisées avec une graduation supérieure à 10 % comme moyen d’hydratation.

Parce que? Eh bien, parce qu’ils ont un effet diurétique, c’est-à-dire qu’ils aident à éliminer encore plus de fluides.

À ce stade, la Digestive Foundation se fait un devoir de parler de bière.

Selon la FEAD, « certaines études mettent en évidence que la bière, toujours consommée avec modération et par des adultes en bonne santé, puisqu’il s’agit d’une boisson fermentée à base d’eau, de céréales (orge, malt) et de houblon, peut également être classée parmi les boissons hydratantes, puisque 90 % de sa composition est l’eau ».

De plus, sa consommation modérée apporte à notre organisme différents nutriments, principalement des vitamines B et des antioxydants. Cependant, ils soulignent que ce n’est pas la meilleure option pour s’hydrater.

Des aliments solides qui hydratent

Bien que cela puisse paraître paradoxal, les experts de la FEAD soulignent que tous les aliments, tous, contiennent de l’eau à un pourcentage plus ou moins élevé.

«Par exemple, la teneur en eau de la plupart des les fruits et légumes il dépasse généralement 85 %, alors que le riz et les pâtes contiennent environ 70 % d’eau.

Même des produits comme les bretzels contiennent de l’eau, environ 5% spécifiquement.

Ainsi, consommer des légumes et des fruits, qui en plus de ces journées chaudes sont plus appétissants, peut également compléter l’hydratation du corps.

Les athlètes, les enfants et les personnes âgées ont besoin de plus d’hydratation

En ces temps de thermomètres chauffés au rouge, nous devons être particulièrement attentifs aux enfants et aux personnes âgées, les deux groupes les plus vulnérables à la chaleur.

Mais aussi méfiez-vous les amateurs de sport parce que faire de l’exercice physique pendant ces jours peut augmenter “l’épuisement des niveaux d’eau du corps”, préviennent-ils de FEAD.

La pratique sportive durant ces journées peut nous faire perdre entre 2 et 5 millilitres d’eau corporelle par minute.

Par conséquent, en plus de la nourriture, avec une alimentation riche en glucides et en fruits, les experts recommandent “Boire environ 500 ml d’eau dans les 2 heures précédant le début de l’activité.”

Dans le cas des personnes âgées, il faut tenir compte du fait qu’au fil des ans, le contrôle hydrique est perdu en raison d’une diminution du stimulus de la soif.

A cela il faut ajouter le pathologies spécifiques à l’âge ou à la consommation de certains drogues, ce qui rend les personnes âgées très vulnérables à la déshydratation.

Pour cette raison, la FEAD recommande «établir un calendrier d’admission, en le restreignant en fin d’après-midi et en soirée.

Quelque chose de similaire se produit avec enfants, auquel nous devrions de préférence donner arroser régulièrement tout au long de la journée, surtout s’ils sont assez vieux pour faire aussi des activités physiques en continu.