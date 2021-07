Les clés pour comprendre le classement de sprint

15/07/2021

Act à 11h45 CEST

Le Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone, inaugurera le format de deux courses pendant le week-end que la Formule 1 envisage d’agrémenter le spectacle : le samedi, il y aura une course courte ou de sprint, appelée course de qualification puisque déterminera l’ordre des Grille du dimanche dans la longue course régulière. Une « expérience » que nous verrons cette année dans trois grands prix et qui, en fonction de son succès, pourrait certainement être utilisée dès la saison prochaine.

On a beaucoup parlé ces jours-ci de ce nouveau format. On donne quelques clés pour comprendre comment ça marche et suivez les courses de Silverstone :

Des horaires

FP1 le vendredi passe de 11h30 à 15h30 (heure espagnole). Le classement conventionnel (Q1, Q2 et Q3) sera le même vendredi à 19h00. Les secondes libres (FP2) sont également retardées, de 13 h 00 à 14 h 00. La course courte ou sprint du samedi (17 h 30 à 18 h 00) comprendra 17 tours. La longue course du dimanche aura lieu de 16h00 à 18h00.

Double classement

Il y aura deux classements. Les séries Q1, Q2 et Q3 auront lieu vendredi et serviront à établir la grille de départ pour la course de sprint de samedi. A son tour, cette course courte ou qualificative établira l’ordre de départ du dimanche. Ce nouveau format supprime les temps d’essais libres : il n’y aura que deux séances, les 60 minutes FP1, avant les qualifications habituelles vendredi et les FP2 samedi, avant les essais libres. Une fois la première séance libre terminée, les voitures entreront dans le parc fermé.

Liberté de pneu

Bien que la distance de la course de samedi, seulement 17 tours (environ 100 km) et la nécessité de gagner des places rapidement pratiquement, obligeront presque tout le monde à partir sur le soft, les pilotes auront toute liberté pour choisir leurs pneumatiques. Il n’y aura pas non plus d’obligation de s’arrêter dans les stands pendant cette course. Comme pour le classement précédent de vendredi, il se fera toujours avec les molles. Et il n’y aura plus l’exigence de devoir commencer la course avec les pneus avec le meilleur temps en Q2.

Ponctuation

Seuls les trois premiers du classement sprint marqueront des points : trois pour le premier, deux pour le deuxième et un pour le troisième. Le pilote qui terminera le premier le sprint qualificatif obtiendra la seule pole position du week-end. Au lieu d’un podium, après la qualification au sprint, les trois premiers défileront et porteront une couronne de laurier, renouant avec l’ancienne tradition de la F1.