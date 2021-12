Les clés pour comprendre ‘Spiderman : pas de chemin à la maison’

La relation entre Spider-Man et « The Avengers »

Si vous avez regardé la plupart des cassettes des Avengers ou si vous avez une idée générale de qui il est Hombre de Hierro, Captain America, Hulk, Black Widow et Thor, vous êtes de l’autre côté. Comme toujours, Marvel met en relation ses personnages dans les films pour suivre leur histoire en fonction des bandes dessinées mais pas d’une manière aussi spécifique. La vérité est qu’il est très excitant de voir des visages familiers et de comprendre la raison de leur apparition dans les films, même brièvement.

Marvel met en relation ses personnages dans les films et on ne sait pas si l’un d’entre eux apparaîtra dans « Spider-Man: No Way Home ». (IMDb)

Dans Spider-Man : No Way Home, le nombre exact de personnages qui apparaîtront est inconnu car, comme nous l’avons mentionné, tout est un mystère. Mais nous pouvons anticiper que vous verrez Dr étrange interpreté par Benedict Cumberbatch, à Benoît Wong Quoi Wong, son éternel homme de main, déjà un favori des films Spider-Man : JK Simmons, qui interprète magistralement J. Jonas Jameson, l’exigeant rédacteur en chef du journal où travaille Peter Parker.