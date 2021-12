les clés pour les comprendre et les aider

30/12/2021 à 10h16 CET

Marina Borràs

Les filles et les garçons menteurs sont-ils nés ou créés ? Et le plus important, si nous attrapons notre fils en train de mentir, Comment devrions-nous procéder? Autant de doutes qui hantent la tête de beaucoup de mères et de pères qui ont découvert ou ont peur de découvrir que leur enfant leur ment.

Pour pouvoir les comprendre, les aider et éviter d’avoir recours au mensonge, à la fois avec nous et dans leurs relations personnelles, nous allons voir quelques clés importantes que nous devrions connaître sur les enfants et les mensonges.

Les mensonges sont courants à certains âges

La psychologue Úrsula Perona explique que « les mensonges sont très fréquents à certains âges. Au début, ils ne distinguent pas très bien la réalité de la fiction, donc dans les stades préscolaires sont normaux car il y a cette confusion & rdquor ;.

Le psychologue Alberto Soler ajoute que « les mensonges font partie du développement normal des enfants ; il vient un âge où votre développement cognitif le permet et ils commencent à mentir & rdquor ;.

Plus tard, vers 8-9-10 ans, les mensonges tendent à avoir plus à voir avec « certains déficiences ou difficultés chez l’enfant, et ils essaient de les utiliser comme stratégie, par exemple, un enfant peut mentir en fantasmant devant ses amis qu’il a une nouvelle console pour gagner leur approbation ou leur admiration & rdquor ;.

Le mensonge est une stratégie pour enfants qui cache un besoin non satisfait | Pexels

Derrière un mensonge, il y a toujours une cause

Diana Jiménez, psychologue et experte en Discipline Positive, souligne dans son livre « L’enfance en positif & rdquor; les différentes causes qui peuvent amener les garçons à mentir aux filles et fournissent également certaines conseils a propos:

Peur des conséquences dire la vérité. « Si votre fils vous ment, il est peut-être temps de vérifier quel type de relation vous construisez. Peut-être ne sommes-nous pas conscients que notre enfant a pu interpréter que dire la vérité entraînera des conséquences négatives : votre rejet, vos critiques, votre mépris, votre incrédulité & mldr; & rdquor ;.Il teste pour voir ce qui se passe : « Est-ce que maman sait vraiment tout ? Qu’est-ce que je pense que ma mère sait? Est-elle dans ma tête ? & Rdquor ;.Mentir pour protéger : « Nos enfants peuvent nous mentir de peur que la vérité ne nous fasse plus de mal que le mensonge lui-même», souligne Diana Jiménez.Peur de nous décevoir : « Peut-être que la vérité va mettre sur la table qu’il fait des erreurs, qu’il s’est trompé & mldr; Et est-ce autorisé à la maison? Notre fils sait-il que faire une erreur n’est pas mauvais ? Il sera temps de revoir si, apparemment, on s’en fout s’il fait des erreurs, mais on le critique ou le juge vraiment & rdquor ;.

En tout cas, le psychologue explique que « la clé est toujours la même : transmettre confiance et compréhension à notre fils. Nous obséder par la vérité ne fera qu’augmenter éloignement et ressentiment, il faut avoir préparé le terrain, et c’est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain & rdquor ;.

Que faire si j’attrape mon fils en train de mentir

La pédopsychologue Maria Luisa Ferrerós ajoute que « plusieurs fois, la façon dont nous demandons des conditions laissez l’enfant mentir & rdquor ;. Par conséquent, « au lieu de demander ‘qui l’a cassé ?’, nous pouvons l’aborder à partir de la solution : ‘qui va m’aider à le remonter ?’ « Il est probable que s’il voit une solution, notre fils s’avancera et dira la vérité. Dans ce cas, « assurez-lui que la meilleure chose est que la prochaine fois qu’il vienne vous voir et le dise directement. Avec cette attitude, vous apprendrez que quand il dit la vérité il n’est pas grondé, donc ce sera toujours mieux que de mentir & rdquor ;.

Úrsula Perona souligne que nous devons nous concentrer sur la cause qui pousse notre fils à mentir : « La gestion doit toujours dépendre de la cause. Si l’enfant a problèmes d’adaptation sociale, à l’école il n’a pas beaucoup d’amis, et c’est pourquoi il a ce besoin d’inventer ou de fantasmer, car nous l’aborderons d’une manière très différente que s’il s’avère qu’il ment à attirer l’attention car un petit frère vient d’arriver et il est jaloux, par exemple & rdquor ;.

Pour découvrir quelle est la cause qui motive les mensonges de notre fille ou de notre fils, « nous développement de l’enfant, leur environnement familial et scolaire, leurs ressources d’adaptation, leurs compétences sociales, leurs orientations éducatives familiales, etc., et nous interviendrons dans les domaines qui s’imposent & rdquor;, conseille Alberto Soler.

Alberto souligne également que «on devrait lui parler de cette affaire, nous avons parlé de confiance et de la façon dont vous pouvez gagner et perdre. Nous ferons attention au mensonge et aussi à ce sur quoi ils ont menti, et nous agirons en conséquence, en essayant de réparer les dommages causés, en appliquant une conséquence si nécessaire, etc. & rdquor ;.

En fin de compte, la clé réside dans «trouver un équilibre entre favoriser une communication saine avec notre enfant, établir et expliquer les conséquences de ses actes et en même temps prétendre qu’il nous fait confiance et nous en parler, alors c’est un travail lent, mais tout peut être réalisé avec effort, persévérance et patience & rdquor; , conclut rsula Perona.