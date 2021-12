Les clés pour rentabiliser votre régime de retraite

10/12/2021 à 10h10 CET

Noelia Pérez – iAhorro

Le système de retraite est dans le collimateur du gouvernement et des espagnols. Dans le but de le réformer et de le rentabiliser, le promotion de plans d’affaires collectifs Ce sera l’une des principales initiatives que l’exécutif de Pedro Sánchez développera en 2022 afin que les indépendants, les fonctionnaires et les travailleurs des PME (et pas seulement les employés des grandes entreprises, comme jusqu’à présent) puissent compléter votre pension publique avec un salaire différé qui leur permet de profiter d’une retraite tranquille.

Ces plans collectifs d’emploi sont désormais minoritaires en Espagne, bien que parmi ses avantages figurent que « l’entreprise peut verser des cotisations au nom du travailleur, elles ont tendance à être moins chères (elles ont moins de commissions) et elles sont plus efficaces dans le résultat & rdquor ;, déclare-t-il Antonio Gallardo, expert financier iAhorro. Un autre est que lors de l’embauche d’un régime de retraite collectif d’entreprise, nous nous assurons que des contributions d’argent régulières lui seront versées, car « l’un des handicaps qu’entraînent les régimes de retraite individuels est qu’ils ont tendance à être abandonnés très tôt », ajoute Gallardo.

Mais il existe d’autres régimes de retraite individuels qui peuvent être très bénéfiques pour l’utilisateur si vous savez bien les choisir. La première chose à garder à l’esprit est qu’ils sont le seul produit d’épargne-investissement qui déductible d’impôt dans le Impôt sur le revenu car « ils sont imposés comme un revenu du travail plutôt que comme un revenu du capital », explique Gallardo. Bien entendu, le plafond de cotisation actuel aux régimes de retraite individuels (et allégement) est de 2 000 euros par an, alors qu’en 2020 ils étaient 8 000, chiffre que le gouvernement envisage de réduire à 1.500 euros.

Malgré cela, Ignasi Viladesau, directeur d’investissement de MyInvestor, encourage les citoyens à rechercher « d’autres produits complémentaires comme les fonds communs de placement ou portefeuilles indexés « et même améliorer votre régime de retraite actuel. « Beaucoup de citoyens ont déjà des milliers d’euros dans des régimes de retraite avec des commissions élevées et des rendements faibles, et ils ignorent qu’ils peuvent transférer leur argent d’un régime de retraite à un autre, entre différentes entités, sans commissions ni répercussions fiscales et cela, en plus, ils peuvent investir dans plusieurs plans en même temps », explique le directeur d’investissement de la néobanque en ligne.

Pour embaucher un bon régime de retraite vous devez « savoir dans quoi investir et choisir celui avec les commissions les plus basses & rdquor ;dit l’expert financier d’iAhorro. Et c’est que « nous parlons d’un produit à long terme qui offre diverses options d’investissement : du plus sûr au plus risqué & rdquor ;. De quoi dépend le choix ? Dans une grande partie du temps dont nous disposons. « Si nous avons un long chemin à parcourir pour la retraite, nous pouvons opter pour les plans (d’équité) plus risqués, puisque nous avons beaucoup de temps pour les récupérer. Comme il nous reste moins de temps, nous pouvons opter pour des produits moins risqués (revenu fixe) & rdquor ;, ajoute Gallardo. Parmi les plus risquées, Viladesau met en avant « les nouvelles méthodes d’investissement, comme l’indexation, qui permettent de réduire fortement les coûts ».

Ces plans indexés investissent de l’argent en bourse en suivant un indice tel que l’Ibex ou le Dow Jones. « Ce sont des revenus variables, ils comportent plus de risques, mais ils ont aussi un potentiel plus important et des commissions bien moindres », assure l’expert d’iAhorro.

De son côté, le directeur d’investissement de MyInvestor précise qu’il existe un « Grande différence entre les frais de gestion maximum pour un plan d’actions (1,5%) et les frais de gestion pour le plan de pension indexé le moins cher d’Espagne (0,30 %)« Ainsi, par exemple », tout au long d’une vie active de 40 ans avec des cotisations périodiques maximales (2 000 euros par an) dans un régime à haut risque, la différence entre payer les frais de gestion maximum (1,5%) ou minimum (0,3%) pourrait atteindre près de 100 000 euros ».