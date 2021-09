Les clés pour se lever du bon pied (et ne pas détester le réveil)

09/06/2021

Le à 14:40 CEST

La première recommandation pour bien commencer la journée est d’avoir bien dormi. Cela semble évident, mais néanmoins, de moins en moins d’Espagnols réussissent. Par conséquent, les experts recommandent non seulement de s’assurer que nous dormons les heures nécessaires, mais également de suivre une bonne hygiène de sommeil car profiter d’une bonne nuit de sommeil n’est pas seulement une question de quantité, mais aussi de qualité. Pour cela, il existe des directives essentielles telles qu’avoir un horaire régulier (également le week-end) et s’assurer que la chambre remplit les conditions appropriées en termes de température, de fermeté du matelas et d’obscurité. Il est également important de s’abstenir d’utiliser des écrans dans les heures précédant le coucher, car leur lumière effraie Morpheus, mais il y a plus, car selon la Fondation espagnole du cœur, notre sentiment de bien-être tout au long de la journée ne dépend pas seulement de comment nous avons dormi, mais aussi comment se passe notre réveil. Pour ce faire, une bonne idée est d’avancer l’heure du lever de 20 minutes ou d’une demi-heure, afin de ne pas commencer la journée dans la précipitation, la charge et le stress. Et éviter que le réveil ne nous sorte de sommeil de façon brutale. Le moyen idéal pour y parvenir est d’acheter un réveil progressif, qui nous réveillera avec de la musique, de la lumière ou des sons agréables.

Les réveilsActuellement, ils ne ressemblent pas aux plus traditionnels que vous connaissez. Vous pouvez maintenant choisir un réveil cela vous aide également à vous donner plus d’informations que le temps. Vous pouvez vérifier les caractéristiques de certains réveils Amazon.

TYPES DE REVEILS SUR LE MARCHE

Si vous êtes intéressé à acquérir réveils par achat en ligne, ça ne fait aucun doute que meilleurs réveils Ce sont ceux qui correspondent le mieux à ce que vous recherchez. Pour ce faire, regardez toujours les descriptions et les caractéristiques.

Réveil pour enfants ZHIAH

ZKIAH C’est l’un des meilleurs réveils numériques pour enfants de dinosaure pour garçons et filles, avec une lumière moderne. Il a une forme très pratique et stable, ainsi qu’un joli visage souriant. C’est le moyen idéal pour apprendre aux enfants à se coucher et à se lever, en plus d’adapter leurs horaires.

C’est une veilleuse temporisée qui peut régler de 1 à 60 minutes. Vous pouvez définir deux rappels d’alarme différent le même jour. Il a 6 sonneries de musique et jusqu’à 5 volumes, selon les besoins de chaque enfant. C’est le cadeau parfait pour les garçons et les filles pour les anniversaires, Noël et plus encore.

ACHETER (16,99 €)

LATEC numérique

LATEC c’est un réveil numérique avec affichage led qui a une alarme intelligente avec température. Il peut être chargé par USB. Il dispose d’une fonction snooze, d’une alarme de miroir portable et de 4 luminosités réglables.

C’est un réveil avec 5,6 pouces pour une meilleure lecture, parfait pour se réveiller chaque matin. A deux alarmes à régler 2 heures d’activation distinctes. Il a un design très attrayant, vous pouvez donc décorer votre chambre avec bon goût, avec un petit miroir pour une nouvelle utilisation. A le format de l’heure de 12 et 24 heures.

Si tu veux acheter des réveils en ligne Avec un design moderne et attrayant, c’est ce que vous recherchiez. Il dispose d’une commande vocale de haute technologie et bien plus encore.

ACHETER (18,99 €)

Eléglide

C’est un réveil numérique avec affichage LED de l’humidité et de la température avec 4 niveaux de luminosité, 13 niveaux de musique, Fonction Snooze et bien d’autres, qui se distingue par un port de chargement USB.

Il s’agit d’un réveil numérique doté de deux heures d’alarme distinctes et d’un écran LED miroir pour que vous puissiez utiliser ce dont vous avez besoin. Il dispose de 40 sons d’alarme et de 3 volumes réglables.

Il a une batterie au lithium pour la mémoire et le chargement USB. Ses dimensions sont de 19,5 x 7 x 4,2 cm et son design vraiment attrayant, ce qui en fait un accessoire parfait pour le matin et à tout moment de la journée, l’un des réveils sur Amazon conseillé.

ACHETER (18,99 €)

Cooja

Horloge Vintage COOJA c’est lui Meilleur réveil esthétique vintage à double cloche avec un son fort et silencieux, sans tic-tac. C’est une horloge analogique plaquée cuivre de haute qualité avec des chiffres romains qui peut être utilisée pour la chambre, le bureau, le bureau ou la décoration de la maison.

Il se distingue par son mouvement à quartz silencieux, vous permettant ainsi de vous reposer parfaitement jusqu’à l’heure du réveil. Son alarme sonore est forte et comprend une veilleuse. Vous pouvez voir clairement dans l’obscurité avec son rétro-éclairage.

C’est l’un des meilleurs réveils du moment, très facile de régler l’heure et l’alarme, et il fonctionne avec des piles AA. Vous pouvez le placer n’importe où, parfait pour les enfants, les adultes ou un cadeau spécial.

ACHETER (12,99 €)

Licorne

Ce réveil est conçu pour les filles qui veulent une horloge de chevet qui a aussi d’autres usages. Plus précisément, il dispose d’une lumière LED à utiliser la nuit. De plus, pour moins de 12 €, il intègre également un rapport du jour, de la température, etc. Si vous avez une petite fille ou que vous souhaitez offrir un cadeau, vous aurez sûrement raison avec un produit comme celui-ci !

ACHETER (15,80 €)

Gare

Plus que des alarmes, ces objets à moins de 35 € sont d’authentiques stations météo. Vous pouvez acheter un réveil comme celui-ci pour avoir un écran couleur, un capteur extérieur, une station météo avec des informations détaillées, un baromètre d’humidité et, bien sûr, un réveil. C’est une excellente option pour vérifier la météo avant de prendre vos vêtements.

ACHETER (36,47 €)

Miroir

Ce réveil est disponible en noir et blanc. Les deux coloris coûtent 16,99 € et vous offrent un confort imbattable avec leur grand temps. Le réveil a des informations de température répétées et dispose d’une mémoire de mise hors tension. Vous devez garder à l’esprit qu’il est chargé via une alimentation USB. Ce qui rend ce produit différent, c’est que vous pouvez l’utiliser comme un miroir lorsqu’il ne vous montre pas l’heure.

ACHETER (21,99 €)

Réveil de style rétro

Le design plus classique est mis à jour avec une gamme de couleurs attrayante (vert menthe, rose, bleu, violet & mldr;), un cadran avec des chiffres 3D et un mode de fonctionnement silencieux qui élimine le tic-tac gênant de ces types de montres. De plus, les réglages de la sonnerie et de l’heure sont très simples. Au dos il y a un bouton de rétroéclairage et comme il n’a pas de fonction snooze, quand il sonne, il faut se lever la première fois.

ACHETER (13,99 €)

Réveil avec projecteur

Grâce à son design compact, il ne prend pas beaucoup de place et s’adapte parfaitement à la table de chevet. Il permet de projeter l’heure au plafond ou au mur pour le voir confortablement depuis n’importe quelle position, sans avoir à se retourner dans le lit et il a différentes intensités de luminosité pour ne pas affecter le sommeil. Offre l’affichage de l’heure, de la température, de l’humidité. Il vous permet également de configurer deux alarmes différentes et dispose d’une fonction radio FM avec une minuterie de sommeil. Pour le rendre encore plus complet, il fonctionne comme une borne de recharge pour mobiles ou tablettes.

ACHETER (€ 29,99)

En bois

Fabriqué en bois et avec un design minimaliste, il sera un élément décoratif élégant et, bien sûr, fonctionnel : il affiche l’heure, la date, la température et vous permet de régler trois heures de réveil différentes. Vous pouvez régler manuellement l’intensité de l’affichage LED pour le rendre plus lumineux ou plus sombre, pour une visualisation facile pendant la journée et ne pas déranger la nuit. En activant le mode nuit, la luminosité de l’écran est automatiquement réduite à 50 % de sa puissance entre 18h00 et 7h00, parfait pour ceux qui sont sensibles à la lumière dans une pièce sombre.

ACHETER (17,68 €)

Réveil avec projecteur

Inspirée par le lever du soleil naturel, la lampe de réveil Philips présente une combinaison extraordinaire de lumière et de son qui vous réveille de manière plus naturelle. Vous avez le choix entre cinq sons naturels : le chant des oiseaux, les oiseaux dans la forêt, le jardin zen, le piano doux et les sons de la mer. Le son sélectionné augmente progressivement de volume en une minute et demie. La lumière inspirée du lever du soleil, quant à elle, augmente progressivement sur un intervalle de 30 minutes, du rouge matinal doux à l’orange jusqu’à ce que la pièce se remplisse d’une lumière jaune vif. Lorsque la lumière remplit la pièce, le son naturel choisi achève l’éveil. Une légère pression n’importe où sur le Wakeup Light active le mode snooze et après 9 minutes, le son recommence à jouer doucement.

ACHETER (149,99 €)

Réveil, haut-parleur bluetooth et veilleuse

Il s’agit d’un appareil multifonctionnel 5 en 1. Il s’agit d’un réveil, d’un capteur de veilleuse, d’une lampe de nuit à variation de couleur, d’un haut-parleur hi-fi Bluetooth 4.0, d’un lecteur MP3. Parfait pour que les enfants écoutent des histoires ou des berceuses au coucher. Il est chargé via un câble USB et la batterie dure environ 15 heures d’éclairage et neuf heures de lecture de musique. Il dispose également d’une entrée USB, d’une entrée pour carte micro SD et d’une entrée AUX.

ACHETER (35,99 €)

Si vous aimez l’un de ces réveils ou vous pensez qu’ils vous conviennent, n’hésitez pas. Le meilleur et le plus complet des alarmes pour vous réveiller vous les trouverez parmi les meilleurs réveils Amazon!

