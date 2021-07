Les clés transfèrent Russell Westbrook aux Lakers de Los Angeles

Ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui. C’est ce qui semble avoir fondé le mouvement stratégique de Les Lakers de Los Angeles qui n’ont pas hésité un iota à signer Russell Westbrook et hypothéquer son avenir à moyen terme en assemblant un Big 3 qui permet à Lebron James de se décharger de ses responsabilités et de miser sur trois stars établies de la NBA et sa capacité à pénétrer le court. Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma et Montrezl Harrell ils ont été les sacrifices pour recruter l’un des joueurs les plus étonnants statistiquement, mais aussi l’une des efficacités compétitives les plus controversées, comme Westbrook. On analyse en détail les détails d’une opération qui peut très bien ou très mal se passer, sans juste milieu, et qui se présente comme une réaction de rage face à l’échec de cette saison.

Les clés de l’opération

La chute de l’équipe dans ces playoffs et le manque de réponses du secondaire lorsque Lebron et Davis étaient absents pour cause de blessure, ont fait perdre à la direction et à la direction technique des Lakers toute confiance dans la profondeur d’un banc décisif pour remporter le sonner dans la saison des coronavirus. Lebron perd de sa fraîcheur physique et n’a pas besoin de joueurs dépendants de lui, mais d’hommes capables de générer leurs tirs et d’être autonomes quand il ne l’est pas, ainsi que de trouver efficacement Davis et de le soutenir en tête. Kuzma a été le jeune homme qui s’est vu offrir le plus d’opportunités, mais il n’a pas fini de convaincre, KCP est incohérent et Harrell montre une incompatibilité flagrante avec le basket des Lakers, il n’a donc pas été si difficile de s’en passer.

Caruso, Marc Gasol et Markiff Morris restent les principaux acteurs de la rotation dans une équipe qui prend sa marge salariale avec le Big 3. Westbrook sera le mieux payé cette saison prochaine, avec 44,1 millions de dollars, auxquels s’ajoutent les 41, 1 $. de Lebron et 35,3 $ de Davis. Les Lakers dépenseront 120,5 $ pour un Big 3 aussi splendide en termes de noms que risqué en termes de chimie sur et en dehors du terrain. Ce sont trois joueurs vétérans qui auront peu de remplaçants et devront jouer plusieurs minutes par match la saison prochaine. Il n’y a pas de plan B.

Risques de la signature de Westbrook

Amoureux de conjuguer le “je, moi, mon, avec moi”, la capacité de Westbrook à s’adapter à un projet qui aspire au maximum n’a jamais été bonne et dès qu’il a dû renoncer à sa souveraineté dans le jeu pour le bien collectif, leur nombre a chuté, tout comme la performance de toute l’équipe. Comment Russell se sent-il comme étant le grand protagoniste et dominant tous les paramètres du jeu, quelque chose d’absolument impossible avec Lebron sur le terrain. Il devra réduire ses tirs et regarder beaucoup le poste bas pour Davis. Être le mieux payé peut générer une lutte d’ego interne très dangereuse.

Forteresse de Westbrook à Lakers

Intégrer un joueur total peut soulager Lebron de nombreuses responsabilités et permettre aux 23 de se concentrer sur des aspects clés et peut temporiser les efforts. Il y aura une plus grande fluidité au score, il ne faudra pas deux centres pour dominer le rebond et le ballon devrait circuler plus efficacement. Les lancers extérieurs sont perdus, mais il s’engage à pénétrer comme un couteau dans le beurre dans la zone et à rechercher un pourcentage élevé de tirs sur le terrain. Westbrook est l’un des plus grands joueurs de l’histoire et s’il est inspiré et assume son rôle, il peut amener les Lakers sur le ring.