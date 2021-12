Les Cleveland Cavaliers perdent leur premier match sans Ricky Rubio

victoire de sorciers de Washington en vue de Les Cavaliers de Cleveland 110-93 dans le premier match de l’Ohio sans Ricky RubioN’oubliez pas qu’il manquera le reste de la saison en raison d’une grave blessure au genou. Bradley Beal était imparable avec 29 points et 10 passes décisives. Kyle Kuzma a récolté 25 points et 10 rebonds. Chez les Cavs, les 24 points et 11 rebonds de Kevin Love et les 21 d’Evan Mobley ont été inutiles. Darius Garland et Jarrett Allen, plus proches du retour.

– Bradley Beal (@ RealDealBeal23) a perdu 29 points et 10 centimes lors de son premier match pour les @WashWizards ! pic.twitter.com/DF9JNZafUn – NBA (@NBA) 31 décembre 2021