Les Cleveland Cavaliers remportent la victoire sur les Chicago Bulls 121-105

22/04/2021 à 03:53 CEST

Les Cavaliers de Cleveland a été imposé à la maison Chicago Bulls par 121-105 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Cleveland Cavaliers avaient perdu sur la route Pistons de Detroit 109-105, tandis que les Chicago Bulls battaient à domicile pour Celtics de Boston par 96-102. Les Cavaliers de ClevelandAprès le match, ils sont maintenant hors des positions Play-off avec 21 victoires en 58 matchs disputés. Pour sa part, Chicago Bulls il serait exclu des play-offs avec 24 matchs gagnés sur 58 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été dominé par les joueurs des Cleveland Cavaliers, en fait, ils ont réalisé une course de 21-2 au cours du quart et ont réalisé la différence maximale (22 points) à la fin du quart jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat de 34-12. Plus tard, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a comblé l’écart, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 11-1 au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 27-32. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 61 à 44 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe locale se sont distancés dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 10-2 et ont eu une différence maximale de 33 points (94-61) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 38 à 28 (99 à 72). Enfin, au cours du dernier trimestre Chicago Bulls Il a également réussi à se rapprocher à nouveau sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 12-2, bien que pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-33. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 121-105 pour les locaux.

Pendant le match, les interventions de Collin Sexton Oui Guirlande Darius, qui a obtenu 30 points, sept passes et trois rebonds et 25 points, quatre passes et deux rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Thaddeus Young Oui Lauri Markkanen, avec 14 points, trois passes et huit rebonds et 16 points, une passe et deux rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Les Cavaliers de Cleveland sera contre Charlotte frelons dans le Centre du spectre. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Chicago Bulls jouera contre Charlotte frelons dans le United Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.