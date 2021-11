Les Cleveland Guardians officialisent le changement de nom de la MLB dans une mode époustouflante

Les Cleveland Guardians ont officiellement changé de nom, et les choses démarrent « fracassant ». Vendredi, l’équipe est passée des Indiens aux Gardiens après 106 ans, mais le nouveau panneau en dehors de l’histoire de l’équipe à Progressive Field est tombé de sa monture et s’est écrasé sur le trottoir. Selon l’Associated Press, un travailleur était sur une échelle vérifiant les boulons lorsque le signe a cassé une petite partie de l’extérieur en pierre. Personne n’a été blessé lors de l’incident.

Les fans étaient au magasin de l’équipe pour acheter de nouveaux équipements avec le logo des Gardiens. « Ce genre dépasse les attentes », a déclaré à l’AP Karen Fox, directrice du merchandising de l’équipe. « Les gens se présentent à 6h30, puis nous avons eu 100 personnes à 9h14. Vous pouvez en quelque sorte voir que le magasin ressemble à un match aujourd’hui. »

Est-ce un mauvais présage ? L’enseigne de la boutique de l’équipe @cleguardians est tombée du bâtiment. pic.twitter.com/QLzxjhwfh9 – Bill Squire (@billsquire) 19 novembre 2021

En juillet, les Guardians ont annoncé qu’ils changeraient officiellement de nom une fois la saison 2021 terminée. Cela est venu après que l’équipe a annoncé en décembre 2020 qu’elle cherchait un nouveau nom. « Nous nous engageons à avoir un impact positif dans notre communauté et assumons notre responsabilité de faire progresser la justice sociale et l’égalité », a déclaré l’équipe en juillet 2020. « Notre organisation reconnaît pleinement que le nom de notre équipe est l’un des moyens les plus visibles par lesquels nous nous connectons avec la communauté. Nous avons eu des discussions en cours sur ces questions sur le plan organisationnel. Les récents troubles sociaux dans notre communauté et notre pays n’ont fait que souligner la nécessité pour nous de continuer à nous améliorer en tant qu’organisation sur les questions de justice sociale. »

Les Gardiens ont eu quelques obstacles pour rendre le changement de nom définitif. Ils se sont heurtés à un problème juridique alors qu’une équipe locale de roller derby, également appelée les Guardians, a déposé une plainte pour contrefaçon de marque. Les deux parties sont parvenues à une résolution plus tôt cette semaine autorisant toutes les deux à utiliser le nom. Les Gardiens continueront également à vendre des équipements indiens, les bénéfices étant reversés à des organisations et à des causes de jeunesse.

« C’était comme quand tu étais un petit garçon attendant le matin de Noël », a-t-elle dit. « C’est un peu ce que cela ressent pour notre équipe de produits dérivés et toute l’organisation. Juste ça, nous voici, une nouvelle ère et vous pouvez voir tous les fans qui en sont ravis aussi. » Les Guardians ouvriront la saison 2022 le 31 mars contre les Royals de Kansas City.