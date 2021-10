Les clichés Sensex gagnent en séquences ; Support astucieux à 18100, le rallye de repli pourrait porter l’indice à 18300-18350

Le secteur bancaire et financier ainsi que RIL ont été parmi les principaux freins. (Photo : REUTERS)

Dalal Street a abandonné ses gains dans les dernières heures de négociation mercredi pour clôturer dans le rouge, mettant fin à la séquence de gains de deux jours. S&P BSE Sensex a clôturé en baisse de 206 points ou 0,34% à 61 143 tandis que NSE Nifty 50 a perdu 57 points ou 0,31% pour terminer à 18 210. Bank Nifty a clôturé en baisse de 363 points à 40 874. Les indices midcap et smallcap ont surperformé les indices phares et clôturé dans le vert. Les actions du secteur bancaire et financier ainsi que Reliance Industries ont été parmi les principaux freins à Sensex

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities Ltd –

« Techniquement, l’indice a formé une petite bougie baissière près du niveau de résistance de 18350, mais en même temps, sur les graphiques intrajournaliers, il a maintenu une formation de série inférieure plus élevée. Avant l’expiration mensuelle des F&O, la volatilité peut se poursuivre, par conséquent, le trading basé sur le niveau serait la stratégie idéale pour les day traders. Pour les taureaux, 18100 serait le niveau de support clé et si l’indice dépasse le niveau, il y a une forte possibilité d’un rallye de retrait intrajournalier rapide jusqu’aux niveaux 18300-18350. En revanche, le licenciement de 18100 pourrait éventuellement ouvrir une nouvelle vague de correction jusqu’à 18060-18000.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«Nous sommes allés très près de 18350 mais nous n’avons pas réussi à fermer au-dessus. Si nous ne sommes pas en mesure de le faire et que nous ne parvenons pas non plus à dépasser les 18000, le Nifty deviendra lié au range et se négociera dans une zone latérale. C’est une situation d’attente et de surveillance et les traders doivent éviter les appels directionnels. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

« L’indice a formé une forte zone d’obstacles près de la zone 18325 se négociant en dessous desdits niveaux, nous pourrions voir davantage de bénéfices enregistrés, mais si nous parvenons à franchir ces niveaux de manière décisive, le prochain mouvement vers la zone 18500-18600 ne peut pas exclure, si longtemps serait suggéré ci-dessus zone 18325 et, d’autre part, le support immédiat se rapproche de la zone 18150-18000. Les traders longs peuvent également s’y arrêter en dessous de la barre des 18k.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice s’est négocié dans une tendance haussière avec une formation de hauts et de bas plus élevés qui suggère une force haussière à long terme. Sur un graphique de quatre heures, l’indice s’est négocié au-dessus de la ligne horizontale, ce qui indique une nouvelle zone de support. De plus, l’indice s’est négocié avec un croisement positif de 9*21 Moyenne mobile, qui peut être considéré comme un croisement haussier qui montre un mouvement haussier dans le compteur. À l’heure actuelle, l’indice a un support immédiat à 18 000 niveaux tandis que la résistance se situe à 18 380 niveaux. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Faisant écho à la faiblesse des sentiments mondiaux, les indices nationaux ont glissé sur un terrain négatif dans le commerce agité d’aujourd’hui. Les valeurs financières qui saignent ont tiré le marché malgré l’amélioration de la qualité des actifs et des résultats favorables. Les inquiétudes liées à la stagflation et la flambée des tensions entre les États-Unis et la Chine ont forcé les investisseurs mondiaux à négocier avec prudence avant l’annonce d’un autre lot de bénéfices d’entreprise au deuxième trimestre. »

Gaurav Udani, PDG et fondateur Titres ThincRedBlu –

« Depuis les dernières séances de bourse, Nifty a enregistré des hauts et des bas plus bas, ce qui est un signe baissier. Nifty a clôturé négativement de 100 points à 18170 après avoir pris une résistance à 18340. Nifty a un support dans la plage 17980 – 18020 et une résistance dans la plage 18320-18340. Les traders sont invités à être prudents dans les positions longues et à maintenir un stoploss strict. »

