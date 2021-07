Les clichés spatiaux de Blue Origin donnent un coup de pouce à la petite ville du Texas

Une fresque peinte sur un bâtiment vacant à Van Horn, au Texas, présente Jeff Bezos et son frère Mark, qui doivent monter mardi sur le vaisseau spatial suborbital de Blue Origin. (Photo . / Alan Boyle)

VAN HORN, Texas — Lors de ma dernière visite dans cette ville de l’ouest du Texas en 2006, l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos prévoyait d’offrir des voyages spatiaux suborbitaux aux passagers payants d’ici 2010.

La mauvaise nouvelle pour Van Horn est qu’il a fallu une décennie de plus que prévu pour que le boom spatial de Blue Origin arrive en ville. Mais la bonne nouvelle est que l’impact économique est sans doute 10 fois plus important.

L’évaluation environnementale de Blue Origin vieille de 15 ans, qui a fait l’objet de l’audience de la Federal Aviation Administration à laquelle j’ai assisté en 2006, estimait que 20 à 35 employés à temps plein travailleraient sur le site de lancement suborbital de l’entreprise, à une demi-heure de route au nord de Van Horn.

Quinze ans plus tard, le chiffre réel est de 275 employés – en raison non seulement du vaisseau spatial suborbital New Shepard de Blue Origin, que Bezos et trois coéquipiers doivent piloter mardi, mais également en raison du programme d’essais de moteurs de fusée basé sur le site de lancement One.

Les moteurs BE-3 qui sont utilisés sur New Shepard sont construits au siège de Blue Origin dans le Kent, Washington, mais ils sont mis à l’épreuve au Texas. Launch Site One est également le site d’essai des moteurs de fusée BE-4 plus puissants de Blue Origin.

Patricia Golden, directrice du Clark Hotel Museum de Van Horn, présente un modèle réduit de la fusée suborbitale New Shepard de Blue Origin. (Photo . / Alan Boyle)

La main-d’œuvre de Blue Origin dans l’ouest du Texas ne représente qu’une fraction du nombre total d’employés de Blue Origin de plus de 3 500 personnes. Néanmoins, 275 emplois relativement bien rémunérés ont un impact sur les 1 900 habitants de Van Horn, et plus largement sur le comté de Culberson. “Ils sont l’un des plus gros contribuables du comté – pas seulement la ville, mais le comté”, m’a dit la maire de Van Horn, Becky Brewster.

Et c’était avant que Blue Origin ne commence à transporter de vrais passagers.

“C’est ce que sera le moment historique”, a déclaré Brewster. « Nous anticipons une croissance beaucoup plus importante liée à ce nouveau chapitre de la relation de Blue Origin avec cette communauté. »

Le comté de Culberson pourrait bénéficier d’un coup de pouce : il se classe généralement dans le quart le plus bas des 254 comtés du Texas en ce qui concerne le revenu par habitant. On estime que 19,7 % de la population vit dans la pauvreté. Ces dernières années, ces chiffres ont évolué dans une direction positive, et il est difficile d’affirmer que l’emploi de Blue Origin n’est pas un facteur.

L’impact n’est pas seulement ressenti dans les statistiques de l’emploi : Brewster a déclaré que Blue Origin a également travaillé avec des développeurs pour construire plus d’unités de logement dans la région de Van Horn. Brewster a déclaré qu’environ 40% des employés de l’ouest du Texas revendiquent Van Horn spécifiquement comme lieu de résidence.

Les employés de Blue Origin sont connus pour donner des cours de robotique dans les écoles locales, et la société a aidé à développer un programme d’études en génie aérospatial pour l’Université du Texas à El Paso, à environ 120 miles à l’ouest.

Gabriel Williams, 10 ans, glisse une carte postale dans une boîte aux lettres en forme de fusée qui est utilisée pour le programme « Postcards to Space » du Club for the Future. (Photo . / Alan Boyle)

Juste à l’extérieur du Clark Hotel Museum de Van Horn, Blue Origin a érigé une boîte aux lettres pour les cartes postales qui seront envoyées dans l’espace dans le cadre d’un programme créé par le Club for the Future, la fondation éducative à but non lucratif de l’entreprise. La boîte en forme de fusée a été un aimant pour les résidents locaux cette semaine.

« J’ai fait 20 cartes postales », m’a dit la directrice du musée, Patricia Golden. Plus d’une douzaine ont été vendues à des clients qui se sont arrêtés pendant que je visitais le musée.

Golden vend des cartes postales ainsi que les timbres de 36 cents qui doivent être apposés pour que les cartes soient renvoyées par la poste à leurs expéditeurs. « Je voulais des timbres du drapeau américain, pour montrer que c’est l’Amérique », a-t-elle dit, mais ces timbres n’ont pas la bonne dénomination.

Tout n’est pas attrayant dans la présence de Blue Origin. Golden s’est plaint que les chambres d’hôtel à Van Horn ont été difficiles à trouver pour la réunion des Frontier Days et du Jubilee de cette semaine, en raison de la visite de tous les étrangers pour le lancement de mardi. « Je ne suis pas contente de toutes ces choses folles », m’a-t-elle dit. « J’ai déménagé ici parce que c’est Podunk.

Le maire Brewster se méfie également du rythme des progrès. Elle a dit qu’elle préférerait voir une croissance lente et régulière plutôt qu’un boom des affaires de courte durée – et cela correspond parfaitement au point de vue de Bezos. L’un des dictons préférés du milliardaire est “lent est lisse, et lisse est rapide”. Et la mascotte de Blue Origin, qui remonte à plus de 15 ans, est une tortue lente et régulière.

Alors à quoi ressemblera Van Horn dans 15 ans ? J’ai hâte de le savoir.