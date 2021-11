Les clients Comcast partout aux États-Unis ne peuvent pas se connecter

Des dizaines de milliers de clients Comcast Xfinity subissent une panne généralisée ce mardi matin. Selon DownDetector.com, les problèmes semblent avoir commencé vers 8 h 00 HE le 9 novembre. La carte des pannes sur DownDetector suggère que la majorité des rapports proviennent de Californie, mais que les clients de tout le pays rencontrent des problèmes.

Comme l’a noté The Verge, un message sur la page d’état de l’entreprise confirme le problème et affirme qu’il sera résolu d’ici 10 h 49 HE. On ne sait toujours pas quel est le problème ou pourquoi cela prend autant de temps à résoudre. La page d’assistance Xfinity de Comcast a également répondu aux tweets sur la panne :

Merci d’avoir tendu la main ! Je suis désolé que vous subissiez une interruption de service dans votre région. Nous avons actuellement des problèmes de connexion dans tout le pays, notre équipe réseau travaille dur pour une résolution. Merci pour votre patience! -MONSIEUR – Support Xfinity (@XfinitySupport) 9 novembre 2021

Développement…