Les clients d’Amazon Music Unlimited aux États-Unis et au Canada peuvent bénéficier de six mois gratuits de Disney Plus

Amazon et Disney s’associent pour proposer aux clients de Music Unlimited une offre qui vous permettra de regarder gratuitement jusqu’à six mois de Disney+. La nouvelle promotion entre en vigueur à partir d’aujourd’hui.

Comme pour les promotions comme celles-ci, il y a des conditions attachées. Si vous êtes en dehors des États-Unis et du Canada, vous ne pourrez pas en profiter, de même si vous êtes actuellement abonné à Disney+. Si vous êtes un nouvel utilisateur d’Amazon Music Unlimited, vous bénéficiez de 6 mois gratuits. Si vous êtes un abonné actuel ou échu, Amazon vous offrira 3 mois.

Écrivant dans un article de blog, Amazon a expliqué :

Amazon Music Unlimited offre déjà aux clients un accès aux nouvelles musiques les plus chaudes disponibles, y compris la liste de lecture Rap Rotation pour le hip-hop en forte rotation et la liste de lecture Pop Culture pour les succès pop d’aujourd’hui, ainsi que des stations comme R&B Rotation Radio, Chill Electronic et Ultimate Le jazz.

Les clients d’Amazon Music pourront désormais regarder des films comme Luca de Disney et Pixar et la nouvelle série Loki de Marvel Studios. Au cours des prochains mois, Disney+ lancera de nouvelles séries supplémentaires, notamment Monsters at Work et Turner & Hooch.