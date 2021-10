Les clients de Chick-fil-A sont furieux que la chaîne de restauration rapide fasse cela

Les clients de Chick-Fil-A fréquentent la chaîne de restauration rapide décontractée pour ses combos de qualité et son service client délicieux. Le service est si bon que Chick-Fil-A a été élu « meilleur satisfaction client » pour la troisième année consécutive dans un sondage Newsweek. Malheureusement, les clients sont maintenant énervés et disent à la chaîne qu’ils peuvent garder leur mantra « mon plaisir ». Certains clients sont tellement énervés qu’ils ont déposé une plainte.

Food & Wine a d’abord signalé que la chaîne de restaurants faisait l’objet d’un recours collectif de la part de clients furieux d’avoir été facturés plus pour les services de livraison. Les résidents de la ville de New York et du New Jersey affirment que Chick-Fil-A a commencé à tarifer les éléments de menu à un coût plus élevé lorsqu’ils ont choisi la livraison. Les clients disent avoir remarqué les changements en 2020.

Bien que le plaignant affirme que les restaurants promettent de ne payer qu’un forfait « livraison gratuite » pouvant aller jusqu’à 3,99 $, ils affirment que le coût est « en réalité beaucoup plus élevé » en raison de la « marge alimentaire cachée » pour les articles à livrer par rapport au ramassage. Ils affirment dans les documents que Chick-Fil-A offre « une forte majoration de 25 à 30 pour cent ». Par exemple, lors de la recherche d’éléments de menu sur l’application Chick-Fil-A, une pépite de huit pièces sans frites dans certaines régions est répertoriée à 3,85 $ lors de la commande pour le ramassage. Le coût augmente à 4,99 $ lorsque vous commandez la livraison au même endroit.

Les plaignants disent que la pratique est trompeuse. Ils déclarent dans des documents judiciaires : « Ce supplément de livraison caché rend la promesse de Chick-fil-A de livraison à faible coût manifestement fausse. Les vrais frais de livraison sont obscurcis, comme décrit ci-dessus, et dépassent de loin sa représentation expresse des frais fixes de seulement 2,99 $ ou 3,99 $. En commercialisant faussement des frais de livraison quantifiés et peu coûteux, Chick-fil-A incite les consommateurs à faire des achats alimentaires en ligne qu’ils ne feraient pas autrement. «

Food & Wine a contacté Chick-Fil-A pour commentaires. Pour l’instant, la chaîne de restauration n’a toujours pas répondu. Les plaignants veulent empêcher Chick-fil-A de poursuivre ses prétendues « pratiques illégales ». Ils demandent également « des dommages-intérêts compensatoires et punitifs ».