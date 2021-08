Les clients de Coinbase en colère contre le support client lorsque les fonds disparaissent des comptes

in

Par Clark

Les clients de Coinbase sont de nouveau frustrés par le manque de support client de la société de 65 milliards de dollars.

Coinbase est attaqué pour un service client horrible à la suite de rapports faisant état de comptes d’utilisateurs piratés et vidés de leurs fonds.

Selon une enquête menée le 24 août par CNBC, des milliers d’acheteurs à travers le pays ont déposé des plaintes contre la société.

Le point de vente a déclaré qu’il avait interrogé divers clients de Coinbase qui affirmaient que les pirates avaient vidé leurs comptes, le problème étant exacerbé par le fait que l’échange ne répondait pas aux demandes d’assistance :

« Des entretiens avec des clients de Coinbase à travers le pays et un examen de milliers de plaintes révèlent un schéma de prise de contrôle de compte, chaque fois que les utilisateurs voient de l’argent disparaître soudainement de leur compte, suivi d’un service client médiocre de Coinbase qui a créé ces utilisateurs se sentant suspendus et en colère.

Une consommatrice de Coinbase, Tanja Vidovic, a affirmé avoir perdu la quasi-totalité de ses 168 000 $ en avoirs en crypto-monnaie lorsqu’elle a reçu un certain nombre d’alertes de sécurité de changement de mot de passe en avril. tenter de contacter Coinbase par téléphone était inutile, a déclaré Tanja.

Un autre client a déclaré au point de vente que lors de la connexion à l’application Coinbase en mars, près de 35 000 $ de nombreux actifs cryptographiques avaient disparu de son compte. L’équipe de réponse réglementaire de Coinbase a finalement envoyé un e-mail à la victime indiquant que les transactions sur la blockchain sont irréversibles, ajoutant que l’assurance de Coinbase ne collecte pas les vols sur les comptes individuels.

En mars, le NY Times s’est penché sur un client impuissant de Coinbase qui a finalement poursuivi la société en justice après avoir perdu 100 000 $ de crypto-monnaie.

Exprimant leurs frustrations, différents utilisateurs de Coinbase se sont tournés vers les médias sociaux, comme le célèbre analyste Kaleo, qui a déclaré à ses 360 000 abonnés que la société avait montré un “spectacle absolument embarrassant de s’occuper des clients”.

Le tweet, qui a été annoncé il y a un jour, avait déjà attiré un flot de réponses de différents clients Coinbase qui avaient des problèmes similaires avec le support ou qui avaient été piratés. Coinbase a vraiment répondu à ce grief, mais une personne a reconnu que :

« Vous ne pouvez répondre et aider que les personnes qui ont plusieurs abonnés, donc votre nom ne sera pas en enfer ! Et nous ? cinq mois sans aide ! compte verrouillé ! »

D’autres ont dit “Je n’ai pas pu accéder à mon compte Coinbase depuis à peu près quatre mois actuellement. Le pire!”

En avril, une fois la société devenue publique, le directeur de l’exploitation de Coinbase, Brian Armstrong, a ironiquement déclaré à CNBC: “Les gens n’ont pas besoin d’avoir peur t

de ça [crypto] comme au début.

Les utilisateurs de Coinbase ont déposé pas moins de 12 000 plaintes contre Coinbase auprès de la Federal Trade Commission et du Consumer Financial Protection Bureau depuis 2016, et donc la majorité d’entre elles sont associées au service client.

