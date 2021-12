Les clients de DirecTV reçoivent de mauvaises nouvelles pour les prix de la nouvelle année

Les clients de DirecTV n’auront pas beaucoup de temps pour se remettre de la ruée des vacances avant qu’une nouvelle facture n’atteigne leur compte bancaire. La société vient d’annoncer des hausses de prix qui entreront en vigueur le dimanche 23 janvier 2022. Elles affecteront dans une certaine mesure la plupart des forfaits vidéo de DirecTV.

DirecTV affirme qu’elle doit augmenter ses prix le mois prochain en raison de « coûts de programmation accrus » et d’une « inflation supérieure à la normale chez nos fournisseurs ». Parallèlement à un bref communiqué de presse, il a publié un graphique montrant de combien chacun de ses forfaits augmentera en prix. Les niveaux « service minimum » et « ChineseDirect Plus » les moins chers sont les seuls qui échapperont complètement à la hausse des prix. Les autres coûteront entre 1 et 10 $ de plus chaque mois à l’avenir.

Les forfaits Basic, Basick Choice et Family de DirecTV augmenteront tous de 1 $ le mois prochain. Le forfait Preferred Choice augmentera de 3 $, tandis que les forfaits Basico, Familiar, Mas Latino, Mas Mexico, Opcion Especial, Opcion Extra Especial, Optimo Mas, Select, Select Classic et Select Choice augmenteront tous de 4 $. Les forfaits Divertissement et Divertissement Classique augmenteront de 5 $.

Les forfaits Mas Ultra, Mas Ultra Original, Familiar Ultra et Opcion Ultra Especial augmenteront tous de 6 $. Les forfaits Choice, Total Choice, Total Choice Limited et Total Choice Mobile augmenteront chacun de 7 $. Les forfaits Lo Maximo, Premier, Opcion Premier, Xtra, Preferred Xtra, Choice Xtra Classic et Ultimate augmenteront de 8 $, et enfin les forfaits Max et Plus augmenteront de 10 $.

D’un autre côté, certains clients payant pour le réseau sportif régional (RSN) de DirecTV peuvent voir leur facture baisser d’un dollar ou deux, car la société ajuste ces prix par code postal. Les clients peuvent simplement entrer leur code postal pour voir quel sera leur nouveau prix – le plus gros changement dans ce domaine concerne les frais de sports régionaux de niveau 2, qui passent de 7,37 $ par mois à 5,80 $ par mois.

Les clients de DirecTV Stream verront leurs propres changements de prix à venir cette année, montrant que les coupe-câbles ne sont plus à l’abri des fameuses hausses de prix de l’industrie. Ceux qui ne prennent que le service Internet de DirecTV pourraient payer jusqu’à 10 $ de plus par mois à partir de janvier, mais encore une fois, le niveau « service minimum » n’est pas affecté. Voir le communiqué de presse en streaming ici pour plus de détails.

« Alors que les concurrents continuent de réduire leurs offres, votre équipe DirecTV maintient un engagement indéfectible à proposer la gamme de chaînes la plus solide de l’industrie et inégalée [sic] leadership dans les contenus sportifs et d’actualités haut de gamme », a déclaré la société dans un communiqué supplémentaire publié par The Verge. « En outre, nous continuons d’investir dans la fourniture d’un meilleur service client, en publiant de nouvelles mises à niveau technologiques qui amélioreront la fiabilité de notre signal et en lançant des fonctionnalités améliorées. . Nous offrons également une plus grande flexibilité pour regarder ce que vous voulez, quand vous le voulez, de pratiquement n’importe où aux États-Unis »