Les clients de Kotak Mahindra Bank peuvent désormais mettre à jour leur adresse postale instantanément via DigiLocker. Voici comment

Les clients de Kotak Mahindra Bank peuvent désormais mettre à jour instantanément leur adresse de correspondance avec la Banque sur Net Banking via DigiLocker. La banque a finalisé l’intégration de sa plateforme Net Banking avec DigiLocker. Avec de nombreux clients ayant déménagé dans leur ville natale pendant la pandémie COVID-19, cette installation offrira aux clients une option leur permettant de changer facilement leur adresse de correspondance – instantanément et complètement en ligne.

Comment mettre à jour l’adresse de correspondance?

La banque a déclaré que tout ce dont un client a besoin pour mettre à jour son adresse à l’aide de DigiLocker est d’avoir un compte DigiLocker valide. Vous pouvez terminer le processus de mise à jour de l’adresse de correspondance en procédant comme suit:

Connectez-vous à Kotak Net Banking Allez dans Profil> Mettre à jour l’adresse de communication Choisissez l’option «Mettre à jour l’adresse par connexion DigiLocker» Vous serez redirigé vers DigiLocker. Ici, connectez-vous à votre compte DigiLocker et authentifiez-vous en entrant le code OTP et le code PIN de sécurité Après avoir donné le consentement du client, l’adresse telle qu’elle apparaît sur la carte Aadhaar du client sera affichée et sur confirmation par le client, l’adresse de correspondance avec la Banque sera mise à jour .

Commentant l’installation, Puneet Kapoor, président – Produits, canaux alternatifs et livraison de l’expérience client, Kotak Mahindra Bank a déclaré: «Notre objectif chez Kotak est de voir comment nous pouvons mieux soutenir nos clients avec des initiatives axées sur le numérique qui rendent les opérations bancaires plus simples et plus sûres. et sans problème. L’intégration avec DigiLocker est un pas de plus dans cette direction, permettant aux clients de Kotak de mettre à jour instantanément leur adresse de correspondance, entièrement en ligne et sans paperasse, ce qui garantit la tranquillité d’esprit de nos clients. »

DigiLocker est une initiative phare du programme Digital India du gouvernement indien visant à fournir une gouvernance sans papier aux citoyens.

