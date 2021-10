Les clients de Marriott découvrent des frais d’hôtel qui les rendent furieux

Selon le bureau du procureur général de Washington DC, Karl Racine, Marriott International Inc. et ses hôtels Marriott affiliés ont engrangé des centaines de millions de dollars en frais de villégiature que les clients ont été obligés de payer au cours de la dernière décennie.

Marriott a vigoureusement nié avoir induit les clients en erreur en prélevant ces frais, qui sont également parfois appelés frais d’agrément de destination. Néanmoins, il est facile de trouver des tonnes de plaintes de clients sur les réseaux sociaux dans ce sens. Beaucoup d’entre eux disent que l’entreprise n’était pas franche au sujet de ces frais avant le processus de réservation. De plus, dans le cadre d’un procès que le procureur général de DC a intenté contre Marriott pour ce qu’il prétend être des pratiques trompeuses dans ce sens, des documents nouvellement descellés dans cette affaire révèlent que Marriott a collecté plus de 220 millions de dollars en frais de séjour depuis 2012.

Les hôtels Marriott poursuivis pour les frais de villégiature

Ces frais peuvent aller de quelques dollars à près de 100 $. Plus de 180 établissements Marriott les facturent. Et les procureurs de DC soutiennent qu’ils enfreignent les lois sur la protection des consommateurs en ne stipulant pas clairement combien les clients paieront d’avance. Au lieu de le faire savoir, les clients approfondissent le processus de réservation.

Pour être clair : le problème ici n’est pas les frais. D’autres chaînes hôtelières les prélèvent également. Le différend porte sur la façon dont ils sont communiqués, dans ce cas aux clients de Marriott. « Si vous venez d’une société hôtelière, vous dites: » Nous regroupons toutes ces choses, (et) vous obtenez un excellent rapport qualité-prix « , a déclaré à Wall Street l’analyste en hébergement de Truist Securities Inc., C. Patrick Scholes. Journal. « Peut-être dans l’esprit des consommateurs et des organismes de réglementation, c’est devenu ce moyen en arrière-plan d’augmenter les tarifs des chambres sans vraiment augmenter les tarifs des chambres. La question est, est-ce trompeur ?

Hé @MarriottBonvoy @Marriott – Pas content de la façon dont les « frais de séjour » ont été communiqués… après la réservation. @thepointsguy pic.twitter.com/JlJ12f6A5x – Xolotech (@Xolotech) 13 octobre 2021

L’établissement dans lequel je me trouve maintenant a essayé de verser des frais de service. Aucune divulgation n’importe où dans le processus de réservation ou sur le site Web. Seules les nuits payées le montrent après l’email de confirmation. Aucun avec des points. Quand je les ai appelés, la dame m’a dit « tous les établissements Marriott dans le monde facturent ces frais ». – Michael (@freetravelguys) 8 juin 2021

« Frais d’aménagement de la destination »

Un autre utilisateur de Twitter s’est plaint de la façon dont, en mai, il avait «réservé via l’application Marriott New York Downtown en septembre. Aucun frais de service. Je me suis connecté à l’application hier soir pour voir qu’ils ont depuis ajouté des « frais de destination » de 125 $ par séjour. Pour le Wifi, je reçois déjà en tant que Platinum (membre). Wow! »

Le bureau de Racine a déposé une plainte contre Marriott International à l’été 2019. L’accent était mis sur les frais de séjour, que le procès allègue que Marriott ne divulgue aux clients qu’au moment de la réservation. Lorsque le client est réellement engagé dans ce processus, en d’autres termes. Plutôt que de dire aux clients en amont quand cela pourrait éventuellement influencer leur achat.

Au cours de l’une des procédures associées à cette affaire, un cadre de Marriott aurait admis que la société n’avait pas inclus les frais de séjour dans le tarif de la chambre que les clients voient en premier. Pourquoi? Parce que « cela nous mettrait dans une situation de désavantage concurrentiel ».

La prochaine date importante dans le cadre de cette affaire viendra en mars. Selon le WSJ, le tribunal pourrait décider de rendre un jugement sommaire à ce stade, ou déterminer qu’il devrait se poursuivre jusqu’à un procès complet.