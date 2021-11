Les clients de McDonald’s réagissent aux tests d’automatisation du service au volant

McDonald’s a annoncé la semaine dernière un nouveau partenariat avec IBM pour automatiser le processus de service au volant à l’aide de l’intelligence artificielle, et les clients se sentent anxieux. Le géant de la restauration rapide a commencé à tester la prise de commande automatisée sur 10 sites à Chicago cet été, et bien qu’il n’y ait généralement pas été populaire parmi les utilisateurs, il passe à la prochaine phase de développement. Les critiques en ligne ont toute une gamme de prédictions sur ce que cela pourrait signifier.

McDonald’s a développé jusqu’à présent toute sa technologie de prise de commande automatisée (AOT) via sa filiale McD Tech Labs, anciennement connue sous le nom d’Apprente. Mercredi, McDonald’s et IBM ont annoncé qu’IBM avait acquis McD Tech Labs dans le but de faire progresser McDonald’s AOT tant du côté client que côté employé. La fusion sera achevée en décembre, et on ne sait pas encore quand AOT sera plus largement utilisé, mais le communiqué de presse indique que la prochaine phase de test aura lieu dans davantage de régions des États-Unis.

Il existe diverses raisons pour lesquelles les commentateurs n’étaient pas enthousiasmés par ce développement. D’une part, beaucoup ont lié cette nouvelle aux actions syndicales en cours aux États-Unis, estimant que McDonald’s pivotait à la hâte pour éviter de payer un salaire plus élevé aux travailleurs humains. Beaucoup s’inquiétaient également de la façon dont les travailleurs de la restauration rapide existants seraient traités lorsqu’ils seraient remplacés, et certains ont même évoqué le sujet du revenu de base universel (UBI).

Pendant ce temps, d’autres avaient des problèmes de sécurité, des problèmes de logistique et des problèmes d’éthique. En plus de tout cela, il y avait un déluge de blagues et de références à la culture pop. Voici un bref aperçu de la réaction générale au nouveau projet d’IA de McDonald’s.

Préparer

Les robots commenceront bientôt à remplacer les humains au service au volant de @McDonalds. La plupart le détesteront, mais cela est inévitable pour la plupart des emplois dans l’alimentation et la vente au détail à l’avenir. Si vous avez ce travail maintenant, veuillez commencer à vous préparer. La technologie est remarquable ; @IBM va le surcharger. https://t.co/xu6jKXa3mh – Adam Greenbaum (@Greenbaumly) 28 octobre 2021

Les commentateurs ont exhorté les employés de la restauration rapide, les organisateurs syndicaux et les politiciens à commencer à se préparer à l’automatisation dès maintenant plutôt que d’y réagir lorsqu’elle deviendra plus répandue. Ils craignaient que le temps ne soit déjà compté pour développer des politiques et une prise de conscience de cette question complexe.

Antisocial

Les gens se plaignent de l’IA McDonald’s. Je commanderai volontiers auprès d’une IA afin de ne pas avoir à stresser pendant les 6 prochaines heures que j’ai dit quelque chose de stupide à l’humain prenant ma commande. Cette technologie est parfaite pour moi. #socialanxiety #ILikeSelfCheckOutsToo #IalsoUseTheMcDsKiosks – Diable du désert MSc (@desertdevil666) 31 octobre 2021

D’un autre côté, certains utilisateurs ont accueilli favorablement l’idée d’un service de prise de commandes par IA, car cela leur donnerait la possibilité d’éviter les contacts humains. Certains l’ont comparé à l’augmentation du nombre de caisses en libre-service dans les magasins.

Exemples

Je suis presque sûr que les robots de McDonald’s vont le faire https://t.co/7aPAdEvnfq pic.twitter.com/DLFncDQYWx – Sky Draco (@SkyDracoBlue) 31 octobre 2021

Les restaurateurs de l’IA ont été suffisamment représentés dans les médias pour que les utilisateurs en retirent quelques références profondes pour cette occasion. La plupart supposaient que les serveurs robotiques auraient bientôt toutes les bizarreries des humains.

Tactique de la peur

Il s’agit évidemment d’une arnaque aux relations publiques destinée à effrayer les paysans pour qu’ils acceptent un salaire minimum bas (et des lois réduites sur le travail des enfants) et soient silencieux à ce sujet (de peur que les robots ne commencent à retourner des hamburgers). – Canard Chronique (@Canard_Chroniq) 31 octobre 2021

Quelques personnes ont même lancé une théorie du complot selon laquelle McDonald’s faisait de la publicité pour ce programme d’IA comme un moyen d’intimider indirectement les employés actuels et anciens pour qu’ils acceptent les salaires qui leur sont offerts au lieu de se battre pour un salaire plus important.

Les clients

Si ces entreprises continuent à tout automatiser, il n’y aura bientôt plus de clients qui pourront se permettre leurs produits. Ils seront tous au chômage. Il est temps pour eux d’arrêter de valoriser les profits par rapport aux gens et de commencer à payer un salaire décent. – RH Puckinfutz (@HR_Puckinfutz) 31 octobre 2021

Certains commentateurs se sont demandé si l’argent économisé par McDonald’s en utilisant des employés d’IA serait compensé par la baisse soudaine de leur clientèle, car les personnes qu’ils licenciaient ne pourraient pas se permettre des hamburgers.

Droits de l’IA

Un ancien employé de McDonald’s n’est pas sûr que l’IA accepterait un emploi dans la chaîne de hamburgers https://t.co/0k4hosqp1m – Simon Sharwood (@ssharwood) 30 octobre 2021

Beaucoup de gens se sont demandé s’il était prudent de supposer qu’une IA fonctionnerait volontiers chez McDonald’s une fois qu’elle serait suffisamment avancée. En particulier, d’anciens employés ont invité l’IA à sympathiser avec eux.

