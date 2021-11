Les clients de T-Mobile peuvent obtenir un an de Paramount Plus gratuitement

Le torrent sans fin de cadeaux offerts par les opérateurs de téléphonie mobile se poursuit ce mois-ci. À partir du mardi 9 novembre, les clients T-Mobile et Sprint avec des forfaits sans fil postpayés ou Internet à domicile peuvent obtenir le forfait Essential de Paramount Plus gratuitement pendant une année entière. Le plan Essential coûte généralement 4,99 $ par mois, comprend des interruptions commerciales limitées et manque de stations CBS locales en direct. Pendant ce temps, le forfait Premium coûte 9,99 $ par mois, élimine les publicités et vous permet de diffuser votre station CBS locale.

Si vous n’êtes pas actuellement abonné à T-Mobile, vous pouvez vous inscrire à Paramount Plus ici à la place.

T-Mobile offre Paramount Plus gratuit

Si vous êtes admissible à la promotion, il vous suffit de visiter ce site Web à partir du 9 novembre pour l’utiliser. Vous devrez créer ou vous connecter à un compte Paramount Plus et fournir vos informations de facturation. Ayez donc votre carte de crédit ou de débit à portée de main si vous voulez Paramount Plus gratuit.

Une fois votre année gratuite terminée, Paramount Plus vous facturera automatiquement le mois de service suivant, sauf si vous annulez. T-Mobile note que Paramount Plus n’enverra pas de rappel avant que cela ne se produise. Ce peut être une bonne idée de marquer la date sur votre calendrier, juste au cas où.

Encore une fois, cette offre est disponible pour tous les abonnés T-Mobile postpayés et Internet à domicile. Non éligible : prépayé, Internet mobile uniquement (tablettes, ordinateurs portables, points d’accès, montres, etc.), entreprises avec plus de 12 lignes vocales, gouvernement, Porto Rico et clients Metro by T-Mobile.

Et si vous avez déjà un compte Paramount Plus ? Eh bien, selon votre forfait, vous pouvez toujours profiter de cette offre. Si vous payez déjà pour un forfait Essential, vous pouvez vous connecter via T-Mobile mardi prochain pour obtenir un code promo pour votre abonnement. En revanche, si vous avez acheté un forfait Premium, vous devrez annuler et attendre la fin du cycle de facturation. Il en va de même pour le plan Limited Commercials, que Paramount a retiré, mais vous ne pouvez pas le récupérer si vous partez.

Qu’est-ce qui vaut la peine d’être regardé sur Paramount Plus ?

Si vous vous demandez si cela vaut la peine de vous inscrire à Paramount Plus, consultez toutes les nouvelles versions. Ce mois-ci, le service a ajouté un tas de grands films, dont Fargo, Gone Baby Gone, Star Trek, The Fifth Element et True Grit. Paramount Plus abrite également des séries originales notables, telles que Mayor of Kingstown, Star Trek: Prodigy, Infinite, Evil et iCarly.

En août, T-Mobile a offert aux clients Magenta et Magenta Plus une année gratuite d’Apple TV Plus. T-Mobile offre également Netflix avec les plans familiaux Magenta.