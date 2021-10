Les clients de Verizon ciblés par une arnaque par message texte sournois

Les clients de Verizon devraient être à l’affût d’une arnaque par SMS qui fait son apparition ces derniers jours. PhoneArena.com a mis en garde contre une escroquerie par phishing utilisant des messages texte non sollicités pour tenter d’inciter les clients de Verizon à transmettre leurs informations personnelles. Le SMS du faux numéro de téléphone 562-666-1159 dit « Verizon Free Msg : la facture de septembre est payée. Merci, [customer’s first name]! Voici un petit cadeau pour vous. » Un lien suit la fin du message.

Les clients de Verizon ne doivent pas cliquer sur le lien s’ils reçoivent ce texte ou un texte similaire ; si vous le faites, vous pourriez être dirigé vers un site vous demandant de remplir des informations personnelles telles que votre nom, votre adresse, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de téléphone et d’autres informations pouvant être utilisées pour modifier votre mot de passe Verizon. À partir de là, vous pourriez potentiellement perdre le contrôle de votre compte Verizon pendant que le mauvais acteur change le mot de passe, l’adresse et d’autres informations, ce qui permettrait au mauvais acteur de commander de nouveaux téléphones coûteux pour lesquels vous paieriez – sans parler du cauchemar logistique qui Suivrait.

Quel que soit votre opérateur téléphonique, vous ne devez pas immédiatement faire confiance à un SMS ou à un e-mail qui semble être authentique, car les escroqueries par phishing sont devenues de plus en plus sophistiquées au fil du temps. Recherchez un élément révélateur, comme une simple faute de frappe ou un ton non professionnel dans la copie. Même s’il n’y a aucun indice évident que le message pourrait être du spam, vous devriez toujours être méfiant. Une bonne idée est de rechercher sur Google le numéro de téléphone ou l’adresse e-mail pour voir si quelqu’un d’autre l’a signalé comme spam ou hameçonnage. Si vous ne savez pas si un SMS ou un e-mail est authentique, appelez le transporteur dont il est censé provenir et posez des questions sur le message.

Il est également utile de garder à l’esprit le type de communications que vous avez déjà reçues de la société supposée qui vous contacte. Dans ce cas, si vous ne vous souvenez pas avoir reçu de SMS pour payer votre facture, ce serait un bon indicateur que quelque chose ne va pas.