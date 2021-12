Les clients de Verizon doivent se retirer dès maintenant de son nouveau programme de suivi des données

Nous sommes tous douloureusement conscients de la quantité de données que les services que nous utilisons collectent quotidiennement auprès de nous. Votre fournisseur de messagerie, votre opérateur téléphonique, votre FAI, ils collectent et vendent tous vos données. Il n’y a souvent pas grand-chose que nous puissions faire à ce sujet, mais chaque fois que c’est le cas, ce n’est jamais une mauvaise idée d’agir. Par exemple, Verizon a récemment commencé à envoyer des e-mails aux clients au sujet de ses nouveaux programmes d’expérience personnalisée. Ces programmes permettent à Verizon de suivre les informations de localisation de l’appareil, les numéros que vous appelez, etc. Pire encore, Verizon inscrit automatiquement les clients dans les programmes de suivi.

La bonne nouvelle est qu’il est relativement facile de se retirer des programmes Verizon Custom Experience.

Comme indiqué par Input, vous n’aurez pas à travailler trop dur pour vous retirer de l’expérience personnalisée. Connectez-vous à votre compte, rendez-vous dans les paramètres de confidentialité. À partir de là, vous devriez voir une option pour activer ou désactiver Custom Experience et Custom Experience Plus. Assurez-vous simplement de sélectionner « Ne pas utiliser » pour les deux programmes. À moins que, pour une raison quelconque, vous ne souhaitiez réellement rester inscrit.

Comme le souligne un utilisateur dans un fil Reddit, vous pouvez également bloquer les futures inscriptions aux deux programmes. Sélectionnez « Gérer les paramètres » sous l’un des programmes, puis cliquez sur « Bloquer l’inscription » partout où vous le voyez. En théorie, cela garantira que Verizon ne vous rajoutera pas discrètement à un moment donné.

Selon Verizon, les programmes d’expérience personnalisée aident le transporteur à adapter le contenu à vos intérêts. Pour une explication plus détaillée, voici ce que Verizon dit sur son site Web :

Votre participation à nos programmes d’expérience personnalisée nous aide à personnaliser nos communications avec vous, à vous proposer des recommandations de produits et de services plus pertinentes et à développer des plans, des services et des offres qui vous intéressent davantage. Par exemple, si nous pensons que vous aimez la musique, nous pouvons vous présenter une offre Verizon comprenant du contenu musical ou vous proposer un choix lié à un concert dans le cadre de notre programme de récompense Verizon Up. Vous obtenez le contenu et le marketing les plus personnalisés lorsque vous vous inscrivez à Custom Experience Plus, car cela nous permet d’utiliser un plus large éventail d’informations pour mieux comprendre vos intérêts. Nous ne vendons pas les informations que nous utilisons dans ces programmes à d’autres pour qu’ils les utilisent pour leur propre publicité.