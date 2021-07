Les clients de Visa ont dépensé plus de milliards de dollars sur ses cartes liées à la cryptographie au cours du premier semestre de l’année

Actualités Bitcoin

Les clients de Visa ont dépensé plus de 1 milliard de dollars sur ses cartes liées à la cryptographie au cours du premier semestre de l’année

Le géant des paiements Visa a déclaré que ses clients avaient dépensé plus d’un milliard de dollars pour ses cartes cryptées au premier semestre, tout comme le processeur de paiement s’est efforcé de rendre les transactions cryptographiques plus fluides.

La société a déclaré qu’elle s’associait à 50 plateformes de cryptographie qui permettront à ses clients de convertir et de dépenser des devises numériques chez 70 millions de commerçants dans le monde.

Il s’agit d’une nouvelle étape dans l’acceptation des crypto-monnaies par Visa qui a annoncé en mars qu’elle autoriserait l’utilisation de l’USDC stablecoin pour régler les transactions sur son réseau de paiement.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.