Les clients de Vroom s’énervent après le grave problème du service

Vroom est l’un des concessionnaires automobiles en ligne, qui vous permet d’acheter et de vendre des voitures d’occasion sans jamais avoir à vous rendre chez un concessionnaire réel. Bien que cela puisse sembler pratique, de nombreux clients ont commencé à se plaindre de la lenteur du service. Certains ont déclaré à News4 Nashville qu’ils attendaient depuis des mois le titre et l’immatriculation de leur voiture après que la voiture elle-même soit arrivée à leur porte. La page Better Business Bureau de la société basée au Texas est également remplie de plaintes de clients.

« Je suis consterné ! Vraiment, je suis consterné », a déclaré Dan Coleman du Kentucky à News4 le 3 décembre. Il a été approuvé par un prêteur pendant des mois pour obtenir une Chevy Suburban 2018 en septembre, mais après l’arrivée de la voiture, Vroom a déclaré lui, sa demande de financement a été refusée. « Alors que j’étais au téléphone avec eux, Vroom a continué à dire que c’était de leur faute ! Ils ont admis que c’était de leur faute », a déclaré Coleman. « Ils ont dit qu’ils n’avaient pas remis le financement au prêteur assez rapidement. Selon le moment opportun. Et maintenant, en tant que client de Vroom, je dois payer pour leurs erreurs. » Coleman a appelé plus tard des responsables au Texas, qui ont examiné le contrat et ont déclaré que le véhicule était le sien, sur la base des lois du Texas.

Ronald Robinson du Mississippi a déclaré à News4 qu’il avait obtenu une voiture de Vroom en juin et qu’il portait toujours une étiquette temporaire deux mois plus tard. « Nous n’avons tout simplement pas obtenu le titre. Ou l’acte de vente associé à la voiture ne s’est jamais présenté », a déclaré Robinson. Sans le titre, Robinson a eu des maux de tête avec les policiers. « J’ai définitivement dû expliquer aux policiers la situation avec mon étiquette. Et ils s’en moquent vraiment, pour être honnête avec vous », a-t-il déclaré.

Robinson et Coleman ne sont guère seuls. La société a une note F du BBB du Grand Houston et du sud du Texas, avec plus de 2 100 plaintes de clients enregistrées l’année dernière seulement. La page Twitter de Vroom est également remplie de réponses aux plaintes des clients. De nombreux clients se sont plaints de ne pas avoir les papiers nécessaires pour immatriculer leur véhicule.

Chaque fois que vous utilisez un concessionnaire en ligne, il est important de faire des recherches sur le site avant de prendre de grandes décisions, a déclaré à News 4 Caleb Nix, responsable des communications pour le BBB du Middle Tennessee et du sud du Kentucky. Une fois la voiture livrée, vous devriez également assurez-vous qu’ils vous donnent absolument tout ce dont vous avez besoin avant de partir. « À la livraison du véhicule, assurez-vous de signer ces derniers documents, assurez-vous d’obtenir votre titre et votre enregistrement de la société EN PERSONNE », a déclaré Nix. « [Because] ce sera le meilleur moyen de vous assurer que vous avez ces documents et vous ne perdrez pas 10 000 $ ou 20 000 $ que vous pourriez payer pour la voiture. »

Dans l’Utah, William Hopson a déclaré à KUTV ce mois-ci qu’il avait acheté un Toyota 4Runner 2021 à Vroom il y a six mois, mais qu’il n’avait jamais reçu les documents de propriété. Vroom n’est pas un concessionnaire automobile agréé dans l’Utah, a déclaré la Motor Vehicle Enforcement Division (MVED) de la Commission fiscale de l’Utah. « Les ventes de voitures en ligne sont très difficiles pour nous à maîtriser. L’Utah étant un État méfiant aux acheteurs, nous informons constamment le public que vous devez toujours faire vos devoirs », a déclaré le directeur de MVED, Allan Shinney Jr., à KUTV.

Shinney a déclaré à KUTV que les clients de Vroom ayant des problèmes déposent des plaintes auprès des autorités du Texas DMV. Le Texas Office of Consumer Credit Commissioner a reçu 17 plaintes concernant la société en 2021, rapporte News4.

Vroom a fourni des commentaires similaires à News4 et KUTV en réponse à leurs rapports. « Notre objectif est que chaque client profite de son véhicule à partir du moment où son achat est terminé », a déclaré la société à News4. « Alors que les consommateurs se tournent de plus en plus vers l’achat de voitures en ligne, nous investissons considérablement dans notre personnel, nos processus et nos opérations afin que chaque étape pour obtenir un client de son véhicule soit une expérience qu’il mérite. Nous nous engageons à travailler avec nos clients pour résoudre tout problème problèmes qu’ils ont à n’importe quel moment de ce processus.