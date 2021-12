Les clients devront payer plus pour les plans à terme en 2022 : Kamlesh Rao

La pandémie a incité les particuliers à opter pour des polices d’assurance-vie pour protéger et économiser leurs finances. Cette prise de conscience couplée à l’émergence de la deuxième vague a conduit à un intérêt accru pour les plans de protection pure.

La prise de conscience induite par la pandémie a entraîné une demande accrue de plans à terme de protection pure et de plans de rendement garanti sur le dos d’une protection financière assurée pour les besoins d’argent futurs.

« La dérive vers des moyens sécurisés de protection et de croissance de l’argent, associée à l’aversion au risque, a vu la part des ULIP chuter un peu, cédant la place à des plans à terme, malgré la hausse des taux de prime des couvertures de protection pure », explique Kamlesh Rao , MD et chef de la direction, Aditya Birla Sun Life Insurance.

Dans une interview exclusive avec Priyadarshini Maji, il explique comment l’assurance-vie a évolué au cours de la dernière année, passant d’un simple outil d’économie d’impôt à une solution de protection financière complète et fiable pour les personnes, et sa voie à suivre. Extraits :

Quelles ont été les tendances d’achat de diverses solutions d’assurance au cours de la dernière année ?

La pandémie a été un moment incertain dans la vie des gens et a duré plus longtemps que prévu. La nécessité de protéger sa santé ainsi que ses finances a créé une attraction pour un segment largement poussé et sous-pénétré de l’assurance-vie. L’industrie a été témoin d’une demande accrue de plans à terme de protection pure et de plans de rendement garanti, grâce à une protection financière assurée pour les besoins d’argent futurs. La dérive vers des avenues sécurisées de protection et de croissance de l’argent, couplée à l’aversion au risque, a vu la part des ULIP chuter un peu, cédant la place aux plans à terme, malgré la hausse des taux de prime des couvertures de protection pure. Cette tendance a renforcé le fait qu’au cours de l’année écoulée, l’assurance-vie a encore évolué, passant d’un simple outil d’économie d’impôt à une solution de protection financière complète et fiable pour les particuliers.

A quelles Innovations et tendances produits faut-il s’attendre en 2022, notamment dans les plans à terme ?

Une taille unique pour tous les produits n’apaisera plus les clients. Le client averti aura besoin d’une assurance-vie adéquate et souhaitera être couvert pour des risques spécifiques. L’hyper-personnalisation fera un bond en avant et les entreprises se concentreront sur des produits simples, innovants et différenciés pour répondre aux besoins émergents des assurés. Cela conduira à des innovations dans l’espace de la protection (Plans temporaires) et des couvertures liées à la santé.

Outre cette tendance, les clients devront se préparer à des prix nettement plus élevés pour les plans à terme, car les primes de réassurance pourraient augmenter de 50 à 70 % à partir du début de 2022. D’ici l’année prochaine, les assureurs joueront également un rôle de plus en plus important dans la santé de leurs clients, car la tendance en 2022 sera autour du bien-être. La décision de l’IRDAI d’inclure les produits de bien-être dans la vie est la bienvenue, car elle permettra diverses innovations dans les caractéristiques et les offres des produits. Des propositions d’avenants de santé uniques et spécifiques associées à des plans à terme peuvent arriver sur le marché.

Selon vous, quel sera le sort des canaux de distribution traditionnels face à l’essor de la distribution numérique ?

L’augmentation s’est produite dans l’activation numérique et non dans la distribution numérique, pré se. Depuis un an et demi, la digitalisation a fait un bond en avant du fait de son adoption par les canaux existants ou traditionnels comme les conseillers et les partenaires de bancassurance, et cette tendance va continuer à se renforcer à partir de là. La distribution numérique rattrape lentement son retard et ne contribue encore aujourd’hui qu’à un seul chiffre à la part de distribution du secteur de l’assurance. Elle a encore un long chemin à parcourir avant de créer sa domination sur le modèle de distribution traditionnel.

Alors que les consommateurs s’habituent au mode numérique des transactions d’assurance, il existera encore certains segments de clientèle et types de produits où le mode physique sera privilégié. Par exemple, les gens préfèrent un peu d’explications pour comprendre les avantages des produits traditionnels et de dotation, les achetant ainsi hors ligne. Alors que des produits simples comme les plans à terme et les ULIP sont facilement accessibles par les personnes en ligne. Par conséquent, les canaux traditionnels et numériques seront importants pour atteindre les gens, en particulier dans un pays gravement sous-pénétré comme le nôtre, et les deux canaux coexisteront.

L’incertitude et la thésaurisation des liquidités ont accru les investissements dans l’assurance, la consommation de détail revenant sur les rails à partir du deuxième trimestre – Cette tendance à investir dans des solutions d’assurance se poursuivra-t-elle ?

Simultanément, la baisse des taux d’intérêt et l’incertitude dans les affaires et sur le marché du travail ont attiré les plans offrant des rendements garantis qui ont pris de l’importance. Certes, je suis d’accord qu’en Inde la mémoire est courte et que les gens peuvent facilement oublier les incidents, mais à mon avis, l’impact de la pandémie au cours de ces 2 années a été fixé en permanence dans nos esprits. Il a eu un impact sur les individus et les familles, quels que soient leur âge et leur niveau de revenu, et ne peut donc pas être facilement oublié. Cette tendance est là pour rester car les gens continueront à chercher des moyens de protéger et de conserver leur patrimoine de manière sûre et sans risque.

Mettre en avant les initiatives digitales pour dynamiser le service client

Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé sur la numérisation de l’ensemble du processus de service. ABSLI a appliqué la technologie à chaque point de contact client pour assurer un traitement plus rapide, une expérience supérieure et l’adoption du travail à distance pour nos conseillers et nos clients. La société a également adopté certains des outils de statistiques numériques tels que l’e-KYC, l’intégration avec les portefeuilles de paiement et les services de vérification de crédit, ce qui a encore facilité les transactions et les vérifications numériques.

Votre avis sur les perspectives de l’exercice 2022

La pandémie qui a duré plus longtemps que prévu restera gravée dans nos mémoires. Elle a sensibilisé les clients, prenant conscience de la nécessité et du potentiel réel de l’assurance-vie. L’industrie verra la tendance se poursuivre. Les individus opteront pour la sécurisation de leurs futures responsabilités financières avec des plans à terme et des plans de rendement garanti. Il y aura une demande accrue de produits pour enfants et de solutions de retraite.

Des technologies telles que l’apprentissage automatique, combinées à une connectivité numérique croissante, permettront des progrès substantiels dans le développement du secteur de l’assurance-vie, offrant aux clients une transparence accrue, un accès en déplacement, des transactions rapides et des solutions personnalisées basées sur les besoins. La prise de conscience induite par la pandémie a permis aux compagnies d’assurance-vie d’augmenter la pénétration de l’assurance et de s’assurer que les clients sont correctement protégés, ce que l’industrie n’a pas pu réaliser au cours des 10 dernières années. Toutes ces tendances couplées seront de bon augure pour l’industrie et accéléreront sa trajectoire de croissance pour les 3-4 prochaines années.

