Les clients d’Olive Garden devraient se préparer aux mauvaises nouvelles en ce qui concerne l’option de menu préférée des fans

Les amateurs de pâtes ne devraient probablement pas espérer le retour du bol de pâtes sans fin d’Olive Garden. L’accord bien-aimé, qui voit les clients marquer des portions illimitées de leurs combinaisons de pâtes préférées, est absent depuis 2019 et, selon la direction de la chaîne de restaurants italienne, ne devrait pas revenir en raison de son « impact négatif ».

Le sort du Never-Ending Pasta Bowl a été taquiné lors d’un rapport sur les résultats du deuxième trimestre le lundi 20 décembre. Au cours du rapport, Rick Cardenas, PDG de Darden Restaurants, la société mère d’Olive Garden, a partagé des nouvelles positives pour les ventes de la chaîne. Selon Cardenas, et comme rapporté par Business Insider, les ventes d’Olive Garden ont augmenté de 5,2% par rapport à la même période en 2019 et de 29% par rapport à 2020. Cette bonne nouvelle n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le Never-Ending Pasta Bowl, cependant, avec Cardenas révélant que « nous ne savons pas si ou quand nous le ramènerons ».

Abordant la possibilité de laisser la promotion dans la poussière, Cardenas a noté que les ventes actuelles battent la dernière fois que le bol de pâtes sans fin a été ramené au menu. Au cours de cette période en 2019, les ventes ont chuté, mais la promotion n’a entraîné qu’une augmentation des ventes de 1,5%. Cardenas a expliqué qu’à l’avenir, Olive Garden choisissait de « réduire la dépendance » à des offres comme le Never-Ending Pasta Bowl, car « nous savons [Never-Ending Pasta Bowl] a eu un impact négatif au fil des ans. » Cardenas a ajouté qu’Olive Garden a « une abondance sans fin chaque jour avec notre premier plat sans fin », se référant à la soupe, à la salade et aux gressins sans fin de la chaîne.

Le bol de pâtes sans fin a été introduit pour la première fois il y a plus de 20 ans et est devenu une promotion préférée des fans au cours des années suivantes. En vertu de l’accord, les convives se rendant à Olive Garden ont la chance de manger des quantités infinies de pâtes pour seulement 10,99 $. L’accord est si populaire qu’en 2018, Olive Garden a introduit le Never Ending Pasta Pass, qui permet aux détenteurs d’avoir un accès illimité à Never Ending Pasta Bowl pendant huit semaines pour le prix de 100 $. Il était également disponible dans un pass annuel pour les pâtes, permettant aux clients de manger leur part de pâtes pendant une année entière pour seulement 300 $. Les offres, cependant, ont été progressivement supprimées depuis, et le Never-Ending Pasta Bowl est absent depuis 2019.

Alors que les fans devront finalement attendre pour voir si le Never-Ending Pasta Bowl fera un retour, ils peuvent être tranquilles en sachant que les gressins sans fin ne semblent pas être en danger. En fait, Olive Garden vient de lancer une nouvelle promotion de gressins sur le thème de Noël, encourageant les gens à laisser de côté les gressins pour le Père Noël au lieu des biscuits. Pour participer, les fans d’Olive Garden peuvent commander des « gressins pour le Père Noël » sur le site Web d’Olive Garden à partir de 4,29 $. Les gressins sont livrés non cuits avec des instructions sur la façon de les préparer à la maison.