Les clients ICICI Lombard bénéficieront du service OPD sans numéraire via MedPay CCN

L’avantage des réclamations OPD qui donnera aux assurés la liberté du processus lourd de remboursement et le mode sans numéraire préserve leurs économies.

Afin d’améliorer encore l’expérience de service des clients avec le support technologique nécessaire, ICICI Lombard, avec MedPay de Medway Technologies, a annoncé son intention de fournir aux clients une expérience de réclamation sans numéraire et transparente.

Avec ce nouveau service, les assurés d’ICICI Lombard pourront désormais bénéficier de solutions OPD sans numéraire dans leur clinique, pharmacie ou centre de diagnostic de quartier via le réseau de soins connectés de MedPay (Medpay CCN).

L’inflation de la santé ces derniers temps est passée à 8,4% contre 3,8% en décembre 2019, à cause de laquelle les gens évitent de se rendre dans les centres OPD. En Inde, les dépenses médicales directes représentent environ 62 % de tous les coûts de santé. Les experts du secteur soulignent que, souvent lors de l’achat d’une police d’assurance maladie, les clients optent pour une somme d’assurance faible car ils ne se soucient pas des hospitalisations et ne prennent pas en compte les frais de consultation et les dépenses liées aux tests, radiographies, etc. l’inflation médicale croissante, ces dépenses peuvent perturber considérablement la routine d’épargne des assurés.

Au cours du dernier exercice, le rapport annuel de l’IRDAI indiquait que 40 pour cent du total des demandes de remboursement de soins de santé sont traités sous forme de remboursements, ce qui est également coûteux à traiter et prend du temps. Cette solution commune offrira le bénéfice des réclamations OPD qui libéreront les assurés du processus lourd de remboursement et le mode sans numéraire préserve leurs économies. Les experts disent que cela agit comme une solution unique sans tracas tout en optimisant le coût du traitement des réclamations à faible coût à l’aide de la technologie. Cet avantage offrira un soutien complet à 360 degrés dont un individu a besoin, réduisant ainsi ses dépenses et augmentant son bien-être général. La société affirme que cela se traduira par l’accès au réseau hyperlocal intégré de MedPay de médecins spécialisés, de pharmacies, de diagnostics et d’autres centres OPD et par la commodité de la livraison de médicaments à leur porte en 60 minutes.

Sanjay Datta, chef de la souscription, des sinistres et de la réassurance, ICICI Lombard, déclare : « Compte tenu de l’inflation médicale croissante, les consommateurs supportent souvent l’extrême fardeau financier du fait de payer de leur poche et d’attendre les remboursements. Les consommateurs d’aujourd’hui sont conscients et recherchent donc une solution complète et unique pour leurs besoins à court et à long terme. Cette solution OPD a été organisée en gardant à l’esprit l’évolution des besoins de la clientèle changeante qui est plus consciente des finances et attendent une couverture plus holistique de leur police d’assurance maladie. La facilité avec laquelle ce produit OPD sans numéraire est accessible aux consommateurs est sans précédent et comble une lacune critique dans le parcours d’expérience du client.

Ravi Chandra, co-fondateur et PDG de MedPay, déclare : « Il y a un immense besoin d’assurance OPD en Inde. L’IRDAI, l’organisme de réglementation, encourage les assureurs à couvrir les OPD et la plupart des assureurs expérimentent une variété de produits d’assurance OPD. En tant que perturbateur dans cet espace, nous autonomisons les assureurs en leur donnant accès à un vaste réseau OPD hyperlocal avec un service de réclamation sans numéraire. Ainsi, cela permet également aux cliniques, pharmacies et laboratoires autonomes d’accepter les paiements d’assurance sans friction.

La société prétend offrir à ses clients plusieurs options de service et fonctionnalités qui aident à résoudre les problèmes instantanément sans sortir de chez eux, via l’application IL TakeCare. En plus d’autres prestations d’assurance, l’application fournit des solutions OPD aux clients de la santé. Non seulement cela aide-t-il dans les réclamations et le service aux clients, mais offre également un bouquet de services comprenant le bien-être, la téléconsultation et les soins à domicile, entre autres.

