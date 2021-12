Les clients IKEA dorment dans les salles d’exposition après avoir été enneigés

Les acheteurs IKEA ont pu tester certains meubles dans leur magasin local récemment après qu’une tempête de neige les a piégés à l’intérieur pendant la nuit. Six clients et deux douzaines d’employés ont passé la nuit dans le magasin d’Aalborg, au Danemark, après qu’environ 12 pouces de neige sont tombés et ont attrapé les occupants à l’intérieur pour la nuit.

Selon The Sun, les personnes prises dans la tempête ont choisi de rester au lieu de marcher dans le froid et ont profité de la nature d’IKEA pour faire une soirée pyjama en théorie. Cela a également donné à ces acheteurs un peu plus de temps pour tester les produits et goûter certains des aliments proposés par la cafétéria du magasin.

« Nous avons dormi dans les expositions de meubles et notre salle d’exposition au premier étage, où nous avons des lits, des matelas et des canapés-lits », a déclaré le directeur du magasin Peter Elmrose au journal danois Ekstra Bladet, selon The Guardian. Ceux à l’intérieur d’IKEA ont été rejoints par des employés d’un magasin de jouets voisin, la directrice Michelle Barrett faisant l’éloge de la décision.

« C’est bien mieux que de dormir dans sa voiture. Il fait beau et chaud et nous sommes juste heureux qu’ils nous laissent entrer », a-t-elle déclaré. « Nous avons juste ri de la situation, car nous ne la reverrons probablement plus. »

La soirée s’est déroulée « à regarder la télévision et à manger », selon The Guardian, Elmose ajoutant que la situation s’était « très bien passée. Ça a été une bonne nuit. Tout s’est bien passé ».

Tout le monde s'est également vu offrir des chips et des petits pains à la cannelle suédois, avant de regarder la télévision. « Ce fut une très belle soirée, profitant de la compagnie de l'autre », a déclaré Elmose. « Tout le monde a passé une nuit complète, nos matelas sont bons. »

Euronews a également ajouté que les clients se sont vu offrir des chips et des petits pains à la cannelle suédois pour accompagner leur temps de télévision et leurs lits chauds pour la nuit. Et une fois le magasin rouvert jeudi, la literie et les draps ont été changés pour des frais.

En fin de compte, il y a des magasins pires où ils auraient pu être obligés de rester pendant une tempête de neige. L’expérience dans un Bed, Bath and Beyond ou Walmart n’est peut-être pas la même qu’IKEA, même si la nourriture est un peu plus variée et la literie moins chère.

Pourtant, la sensation d’une nuit comme celle d’un IKEA danois est quelque chose de spécial. Cela pourrait ne plus jamais se reproduire et ne peut probablement pas être reproduit, ce qui est spécial.