Commerce et investissement

Les clients les plus riches de Citigroup peuvent désormais échanger des cryptos ; Aide également à investir dans des pièces stables, des NFT et des CBDC

Citigroup arrive enfin sur les crypto-monnaies.

Le géant de Wall Street permet désormais à ses clients les plus riches de parier sur la crypto dans le cadre d’un nouveau groupe d’actifs numériques au sein de son unité de gestion de patrimoine.

Cette unité de gestion de fortune est en chantier depuis que Citigroup a créé la division plus tôt cette année, et plus récemment, elle s’est concentrée sur la création d’une série de centres de gestion de fortune à travers l’Europe et l’Asie.

Dans le cadre du plan crypto de Citigroup, le nouveau groupe aidera les clients à investir dans des crypto-monnaies, des pièces stables, des jetons non fongibles (NFT) et des monnaies numériques de banque centrale (CBDC), selon la note.

Le nouvel effort sera dirigé par Alex Kriete et Greg Girasole, qui serviront de liaison avec “tous les autres groupes commerciaux de Citi qui se développent également dans cet espace en plein essor”.

“Ils seront responsables du développement de nos futures capacités de produits, de nos mécanismes de livraison aux clients et d’un leadership éclairé autour de tous les actifs numériques”, ont déclaré Iain Armitage, responsable mondial des marchés des capitaux de Citigroup pour sa banque privée, et Rob Jasminski, qui supervise la gestion des investissements de la banque. arm globalement, dans le mémo.

La banque forme l’unité alors que la demande des investisseurs pour les actifs cryptographiques continue de monter en flèche et que ses rivaux comme Goldman Sachs et Morgan Stanley commencent également à offrir des services liés à la cryptographie à leurs clients.

L’unité nouvellement formée intervient quelques semaines seulement après que les PDG des six plus grandes banques américaines aient été interrogés par le Congrès sur leurs liens avec les crypto-monnaies. À l’époque, la directrice générale de Citigroup, Jane Fraser, a déclaré que sa banque prenait des mesures provisoires dans l’espace crypto.

“Nous procédons avec une grande prudence ici”, a déclaré Fraser.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.