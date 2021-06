Coinbase

Les clients lésés de Coinbase bloqués sur leurs comptes traînent l’échange devant les tribunaux

La principale plate-forme d’échange de crypto-monnaies Coinbase a été poursuivie dans le cadre d’un recours collectif accusant la société d’avoir exclu six utilisateurs de leurs comptes.

Plainte des utilisateurs de Coinbase, recherche de 5 millions de dollars

Selon une plainte déposée auprès du tribunal fédéral de San Francisco, les utilisateurs de Coinbase allèguent que la société les a empêchés d’accéder à leurs comptes.

Cela les a empêchés d’investir pendant les périodes de pointe ou de retirer leurs fonds. La plainte lit,

« Coinbase » s’engager[d] dans un schéma… [that] empêche ses consommateurs d’accéder à leurs comptes et/ou fonds pour des raisons arbitraires et pour des durées arbitraires, et par conséquent… incapable d’« investir, dépenser, épargner, gagner et utiliser », ou même retirer leurs fonds.

L’un des plaignants, Joseph Treseder de l’Oklahoma, a déclaré qu’il avait déposé 30 000 $ en décembre 2020 pour acheter le jeton XRP uniquement pour recevoir un message d’erreur indiquant que ses informations de connexion n’étaient pas valides.

Treseder a déclaré avoir contacté la société plusieurs fois par différents moyens pour vérifier son identité, mais l’échange Bitcoin n’a toujours pas résolu le problème.

Un autre plaignant, Michael Leone, a également déclaré avoir envoyé plus de 100 e-mails à l’adresse e-mail du service client de Coinbase mais n’avoir jamais reçu de réponse.

Les six utilisateurs de Coinbase qui ont déposé la plainte ont raconté des histoires similaires d’impossibilité de joindre l’entreprise.

Les utilisateurs réclament plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Ils prétendent également représenter d’autres utilisateurs de Coinbase lésés qui n’ont pas pu accéder à leur compte pendant une longue période.

Un regard sur les procès passés de Coinbase

Coinbase n’est pas nouveau dans les poursuites. L’année dernière, la société a réglé une plainte légale déposée par les victimes de l’échange cryptographique Cryptsy, aujourd’hui disparu, pour environ 1 million de dollars.

Les plateformes de cryptographie ont fait l’objet de recours collectifs à plusieurs reprises.

L’année dernière, Ripple, dont le siège est en Californie, a été poursuivi par des investisseurs qui ont allégué que le jeton XRP relevait de la catégorie des titres.

