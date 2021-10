Les clients n’ont pas pu acheter en ligne en raison du plantage du site Web et de l’application Tesco

Tesco reçoit 1,3 million de commandes en ligne chaque semaine. // Tesco s’excuse du crash de son site Web et de son application // Les consommateurs n’ont pas pu réserver ou modifier les livraisons existantes

Tesco a présenté des excuses après le crash de son site Web et de son application, les acheteurs étant incapables de commander des marchandises et de suivre les livraisons.

Des milliers d’acheteurs sont frustrés car le site Web et l’application du plus grand supermarché de Grande-Bretagne restent en panne pour un deuxième jour.

Un porte-parole de Tesco a déclaré: «Depuis hier, nous avons subi des perturbations sur notre site Web et notre application d’épicerie en ligne. Une tentative a été faite pour interférer avec nos systèmes, ce qui a causé des problèmes avec la fonction de recherche sur le site. Nous travaillons dur pour restaurer complètement tous les services et nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

« Il n’y a aucune raison de croire que ce problème a un impact sur les données des clients et nous continuons à prendre des mesures continues pour nous assurer que toutes les données restent en sécurité. »

Tesco, qui reçoit 1,3 million de commandes en ligne chaque semaine, a rencontré des clients en colère qui se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs griefs.

@Tesco #tesco #tescohomedelivery #tescositedown Alors vous avez été piraté ? Bien sûr, ça y ressemble. Le silence de ta part en est la cause. Doit-on annuler nos cartes de crédit ? Pouvons-nous nous attendre à ce que nos coordonnées soient divulguées à Dieu sait qui ? Qu’est-ce qui se passe Tesco !! Cela fait plus de 24h maintenant ! – Sergents Nip et Twig (@NipRussell) 24 octobre 2021

Tesco a tweeté samedi : « Nous rencontrons un problème avec notre site Web et notre application et nous travaillons dur pour remettre les choses en marche. Veuillez nous excuser pour tout problème. »

Dimanche matin, le détaillant a ensuite tweeté : « Nos équipes informatiques font de leur mieux et feront fonctionner le site Web et l’application dès que possible. Pour le moment, nous n’avons pas de mise à jour ni de calendrier quant à la date à laquelle nous pouvons nous attendre à ce que cela se produise. Je suis vraiment désolé. TY – Cameron”

