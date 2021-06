Les clients se plaignent de l’iMac M1 avec un support tordu

Le nouvel iMac est dans les magasins depuis un certain temps maintenant, et les critiques à son sujet sont pour la plupart positives en raison de son nouveau design ultra-mince et coloré et de la puissance de la puce M1. Cependant, certains clients se plaignent maintenant des unités iMac M1 livrées avec un support tordu.

Comme indiqué pour la première fois par YouTuber iPhonedo, il semble que certaines unités iMac M1 aient un support de travers, ce qui fait que l’écran s’incline davantage vers la gauche ou la droite. Bien que le problème ne semble pas si évident au premier abord, il devient extrêmement visible une fois que vous comparez l’iMac avec d’autres objets.

Par exemple, iPhonedo a mesuré les deux côtés du nouvel iMac avec une règle. D’un côté, la règle indiquait 7,6 centimètres entre le bas de l’iMac et le bureau, tandis que la distance de l’autre côté était de 8 centimètres.

Comme l’a noté MacRumors, il existe des plaintes similaires sur la communauté d’assistance Apple et également sur Reddit. À ce stade, il n’est pas clair si ce problème n’a affecté que quelques unités iMac ou s’il s’agit d’un défaut de fabrication répandu. Apple n’a pas encore reconnu le problème.

Si vous avez récemment acheté un iMac et avez remarqué que le support est tordu, vous pouvez essayer de le retourner à Apple pour un remboursement. Il est également possible de demander un remplacement via le support AppleCare.

Avez-vous remarqué si votre iMac M1 est tordu ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :