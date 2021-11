Les clients se tournent vers la crypto avec un jeton de transfert, 1,5 milliard de dollars de dépôts liés à la crypto

Customers Bank, basée en Pennsylvanie, a commencé à intégrer ses premières entreprises de crypto-monnaie, offrant à ces entreprises l’utilisation d’une plate-forme de paiement d’actifs numériques ainsi que le propre jeton fiat numérique interne de la banque.

En tant que tel, Customers Bank rivalisera avec Silvergate en Californie, Signature à New York et seulement une poignée d’autres offrant ouvertement des comptes de base aux entreprises de cryptographie, ainsi qu’une plate-forme basée sur la blockchain permettant aux clients de s’envoyer instantanément des dollars 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Lire la suite: Une autre banque américaine rejoint la petite liste prête à servir les sociétés de cryptographie

L’annonce de mardi tient la promesse des clients de servir l’industrie de la cryptographie en août de cette année.

La banque, une filiale de 19,1 milliards de dollars de Customers Bancorp, a déclaré avoir intégré les sociétés de trading de crypto-monnaie Genesis Trading (qui partage une société mère avec CoinDesk), Blockfills, GSR et SFOX.

« Nous sommes fiers d’attirer ces organisations de premier ordre », a déclaré Sam Sidhu, PDG de Customers Bank, dans un communiqué. « Et sommes convaincus que nous pouvons fournir la monnaie fiduciaire très demandée » sur et hors rampe « pour les clients institutionnels de l’écosystème crypto. »

Pièces de monnaie de clients

Le jeton CBIT de la marque Customers Bank et un système de paiement fiduciaire numérique surnommé TassatPay présentent une certaine similitude avec la blockchain Onyx de JPMorgan et JPM Coin très apprécié – bien qu’il ne représente que 0,52 % de la taille de la mégabanque basée à New York.

Customers Bank, dont les dépôts sont assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), a annoncé 1,5 milliard de dollars de dépôts à coût zéro provenant des activités de cryptographie dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre publié le 28 octobre.

Sidhu a déclaré que les rails fiduciaires numériques de la banque s’étendront pour servir d’autres secteurs verticaux que la cryptographie.

« Nous voyons des applications très bénéfiques pour les options de paiement B2B en temps réel dans l’immobilier commercial, les soins de santé, l’hôtellerie, les assurances, la comptabilité, les énergies alternatives et les chaînes d’approvisionnement de fabrication », a-t-il déclaré.