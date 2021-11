Les clients T-Mobile et Sprint bénéficient d’une année gratuite de streaming Paramount Plus

T-Mobile a révélé dans un communiqué de presse qu’il offrait un an de Paramount Plus Essential à tous ses clients postpayés. L’accord débute le 9 novembre 2021 et est disponible pour tous les clients T-Mobile postpayés, y compris les clients Sprint. Les abonnés à T-Mobile Home Internet peuvent également participer à l’action. Après l’année gratuite, le plan sera automatiquement renouvelé pour le tarif standard qui est actuellement de 4,99 $ par mois.

T-Mobile souligne que ses concurrents limitent souvent les offres comme celle-ci à leurs forfaits les plus chers. Le président du Consumer Group chez T-Mobile, Jon Freier, a déclaré :

Chez T-Mobile, TOUT LE MONDE veut dire TOUT LE MONDE. Et maintenant, chacun de nos consommateurs postpayés peut obtenir une montagne de divertissements impressionnants avec Paramount + Essential sur nous pendant une année complète. C’est vrai que vous ayez un forfait Internet grand public ou à domicile et que vous ayez un nouveau forfait Magenta MAX ou que vous ayez un forfait d’il y a 10 ans. Avec Paramount+, en plus de tous nos autres avantages de streaming, les clients peuvent vraiment regarder pratiquement n’importe où, n’importe quand, sur n’importe quel smartphone et le tout sans frais supplémentaires avec T-Mobile.

Cependant, tous les forfaits T-Mobile ne sont pas inclus. Les clients utilisant l’opérateur prépayé Metro by T-Mobile ne sont pas éligibles. Les plans d’affaires avec plus de 12 lignes et les plans de données uniquement ne sont pas non plus éligibles. Pourtant, pour la majorité des personnes utilisant l’un des meilleurs forfaits de téléphonie mobile sur T-Mobile, c’est une bonne affaire.

Paramount Plus est un service de streaming avec une large sélection de contenus ainsi que des sports en direct. NFL sur CBS Live est inclus en plus du football en direct de la Ligue des champions. Le service propose également une large sélection de superbes émissions Paramount Plus disponibles en streaming.

Si vous êtes déjà abonné à Paramount Plus, vous avez de la chance. Les clients Paramount Plus existants recevront un code de coupon qui peut être appliqué à leurs comptes, qu’ils se soient inscrits via T-Mobile ou non.

