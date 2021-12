Les Clippers battent les Celtics en quelques heures

30/12/2021 à 06:10 CET

.

Clippers de Los Angeles ils ont battu certains Celtics de Boston (82-91) déjà trop habitué à perdre après un match assez équilibré que les locaux n’ont pas su dominer.

Les Celtics (16-19), qui ils n’avaient pas leurs étoiles Jayson tatum et Marcus Smart Parmi une demi-douzaine de pertes, ils ont ajouté une autre défaite à domicile après avoir perdu 7 de leurs 10 derniers matchs.

De leur côté, les Clippers (18-17), qui ont aussi regretté victimes du coronavirus et blessures, ils venaient de perdre leurs deux derniers matchs.

Le point culminant des Clippers a été Marcus Morris, avec un double-double de 23 points, 10 rebonds, 2 passes décisives et un vol.

Trois autres joueurs des visiteurs ont marqué 17 points : Terrence Mann, Luke Kennard et Eric Bledsoe.

Pour ceux de Boston, Jaylen Brown a récolté 30 points, 8 rebonds et 2 interceptions tandis que Robert Williams a réalisé un double-double de 16 points (8 sur 10 aux tirs), 14 rebonds, une passe décisive et 2 contres.

L’Espagnol Serge Ibaka a ajouté 4 points et 3 rebonds en 9 minutes pour les Clippers tandis que son compatriote Juancho Hernangómez a été laissé sans jouer pour les Celtics.

Le meilleur des premières minutes du match a été une passe de Payton Pritchard à Robert Williams qui l’attaquant des Celtics s’est écrasé dans un spectaculaire « alley-oop ». Peu de temps après, Williams a de nouveau frappé en frappant un rebond d’un panier manqué par Jaylen Brown.

Un Pritchard déterminé à conserver la propriété voulait être partout, mais les Clippers ont commencé à prendre l’avantage sur le tableau d’affichage (14-22) dans les dernières minutes du premier quart-temps avec un triplé d’Amir Coffey et 8 points de Marcus Morris.

Un braquage de Brown qui s’est matérialisé en panier approché les Celtics dans les dernières secondes du premier quart et, en klaxonnant, un triple de Brodric Thomas a laissé le score à 24-26.

Deux minutes après le début du deuxième quart-temps, le score correspondait (28-28). D’un coup franc

et, après un autre vol défensif et une course d’un champ à l’autre terminé en mat, il a augmenté la distance (31-28).

Brown était imparable et a continué à ouvrir la voie pour les Celtics avec un deux plus un (34-28), mais l’euphorie de l’équipe locale s’est dissipée dans les minutes suivantes.

Le deuxième quart s’est terminé avec un avantage pour les Angelenos (40-47) mais cavec le souvenir de 7 rebonds et un contre sensationnel de Williams pour Boston.

Morris et Kennard l’emportent

Emmenés par Morris, les Clippers détenaient une confortable avance au milieu du troisième quart (45-55).

Mais Brown n’était pas satisfait et les Celtics se sont à nouveau rapprochés (55-57).

Un panier de Josh Richarson a de nouveau égalisé (57-57) à quatre minutes de la fin du troisième quart, mais les Clippers ont de nouveau creusé l’écart pour clore le quart (63-69).

Deux minutes et demie après le quatrième quart-temps, les Celtics ont repris les rênes du match (72-71) après un triplé de Sam Hauser suivi d’un panier de Romeo Langford.

Cependant, les Clippers, stimulés maintenant par Luke Kennard, ils n’allaient pas baisser les bras et le score est resté serré avec divers changements de direction.

A moins de six minutes de la fin du match (74-78), Williams a été blessé dans une chute et a quitté le terrain en marchant vers les vestiaires.

Une passe haute de Pritchard à une minute de la fin a été transformée en deux points par une Williams volante qui était revenue sur le court directement pour écraser en « alley-oop » (82-86).

Mais ceux de Los Angeles étaient plus précis dans les dernières secondes et a augmenté l’avance jusqu’à la finale 82-91.