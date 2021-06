Les Clippers battent les Suns malgré le retour de Chris Paul

Premier match de la finale de la Conférence Ouest disputé au Staples Center et première victoire de Clippers de Los Angeles en vue de Soleils phénix (106-92). Revenir Chris Paul, mais la défense Angelenos a prévalu et Georges Paul a fini par être la grande star du duel.

Les Clippers de Los Angeles sont la première équipe de l’histoire de la NBA à remporter le troisième match de trois séries éliminatoires consécutives au cours de la même série éliminatoire après avoir été menés 0-2 dans les trois.

Les @LAClippers sont la première équipe de l’histoire de la NBA à remporter le troisième match après avoir été menés 0-2 à trois reprises au cours de la même série éliminatoire. pic.twitter.com/Kg96zoRO4s – Histoire de la NBA (@NBAHistory) 25 juin 2021

S’il n’y avait pas eu le panier historique de Deandre Ayton sur la corne, les Clippers auraient remporté le match 2. Dans le troisième, ils ont été supérieurs dès le début et ont quitté le match condamnés au troisième quart avec une course de 34-21. George a été le meilleur du duel avec 27 points, 15 rebonds et 8 passes décisives. Reggie Jackson a contribué 23 points et Ivica Zubac a terminé avec 15 points et 16 rebonds.

Chez les Suns, le meilleur était Deandre Ayton avec 19 points. Chris Paul a terminé avec 15 points et 12 passes décisives à son retour, bien qu’avec des pourcentages au tir horribles (5 sur 19. Devin Booker aussi mauvais : 15 points et 5 sur 21 au tir. Entre eux, 3 sur 14 en triples.

La mauvaise nouvelle de Kawhi

Les Clippers ont de nouveau gagné sans Kawhi Leonard, et il semble que s’ils veulent se rendre aux finales NBA pour la première fois de leur histoire, ils devront le faire sans lui, car il semble qu’il ne reviendra pas dans cette série. C’est du moins ce qu’Adrian Wojnarowski a avancé. Nous verrons.