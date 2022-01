Les Clippers brisent leur séquence de défaites contre les Hawks

01/10/2022 à 00:44 CET

.

Clippers de Los Angeles mis fin à leur séquence de trois défaites consécutives avec une nette victoire sur le faucons d’Atlanta (106-93) et avec un Serge Ibaka qui a signé une très bonne et efficace performance en sortant du banc.

Le pivot espagnol a obtenu 16 points (7 sur 8 au tir, 2 sur 3 triplés), 2 rebonds, 2 passes décisives et un contre en 21 minutes pour les Anges.

Ibaka a été le deuxième meilleur buteur des Clippers derrière un grand Amir Coffey (21 points, 5 rebonds et 3 passes décisives).

Sept joueurs ont marqué 10 points ou plus dans un Clippers qui a gagné par 19 au quatrième quart.

Bien qu’ils manquent toujours à Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers ont récemment récupéré des troupes – comme Ivica Zubac et Nico Batum- et, malgré le fait que les résultats ne soient pas encore tout à fait cohérents, leur rotation devient de plus en plus reconnaissable.

Pour sa part, Certains Hawks plutôt décevants quittent le vide de Los Angeles après avoir également perdu vendredi contre les Lakers (134-118).

Trae Young et Bogdan Bogdanovic, avec 19 points par tête, ont mené l’équipe d’Atlanta, qui n’a marqué que 26,9% de ses triplés et a clairement perdu la bataille du rebond (39 à 53 pour les Clippers).

Coffey demande le passage

Comme s’ils avaient du mal à affronter un match qui se jouait à midi un dimanche, les deux équipes se sont réunies sur un mauvais tir de 6 sur 20 pour un début de match à froid (5-11 avec 7.01 au compteur).

La finesse de Bogdan Bogdanovic s’est démarquée avec 7 points pour les Hawks, qui a également profité de la deuxième faute de Marcus Morris sur les Clippers.

Cependant, Angelenos s’est réfugié dans le coup du périmètre faire tourner le score avec deux triplés d’Amir Coffey (10 points sans échec dans le premier set) et un de plus de Nico Batum (22-19 avec 2,15 manquants).

Serge Ibaka avec un triple de plus a étayé la réaction de les Clippers, qui ont terminé le premier quart devant (31-23) avec un 5 sur 9 en triple contre le pauvre 1 sur 7 des Hawks.

Coffey et Ibaka ont continué avec sa partie de tir en plein air particulière dans la deuxième salle, mais Bogdan Bogdanovic et Kevin Huerter ont retiré l’équipe d’Atlanta pour réduire l’écart (39-35 avec 6,30 à jouer).

Bien qu’il lui ait été difficile de trouver son rythme, Trae Young est passé du moins au plus dans la première partie (11 points avec 5 sur 13 aux tirs), mais le succès de Coffey (16 points avec 6 sur 7 aux tentatives) et le poids d’Ivica Zubac dans le jeu intérieur (8 points et 9 rebonds) ont fait pencher la balance du côté de le local (59-53).

Jeune allongé au redémarrage traquant des coups de feu tout seul ou aidant des coéquipiers comme l’inspiré Bogdanovic.

Cependant, un surprenant Coffey est revenu encore affamé des vestiaires et arrêté les intentions des Hawks (70-63 en l’absence de 7.10).

Aussi John Collins a tenté de se racheter à Atlanta après une mauvaise première mi-temps (seulement 1 point), mais Reggie Jackson et Nico Batum ont exploité la nette fragilité des Hakws en défense sur la contre-attaque (78-67 avec 4.17 à jouer).

Deux dunks pratiquement suivis par Serge Ibaka et Terance Mann ils ont suffi aux Clippers pour mater des Hawks épars qui ne trouvaient pas les armes pour orchestrer une rentrée (86-73).

Sans pouvoir augmenter votre demande défensive, les Hawks se sont laissé emporter par un commerce de panier Cela n’a pas trop dérangé les Clippers (92-82 avec 8,20 à jouer).

Deux paniers d’affilée par un Ibaka très intense et efficace creusé l’écart (96-82 en l’absence de 7,11).

Aucune trace de réaction des visiteurs, un panier acrobatique et coloré par Eric Bledsoe (102-86 avec 3,55 au compteur) a clôturé le match sans problème majeur pour les Clippers.