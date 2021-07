Les Clippers cherchent à “voler” la star des Lakers en agence libre

in

L’équipe de Tondeuses ils sont sur le point de voler une étoile au NBA, aux Anges Lakers en agence libre selon les rapports.

La star des Spurs de San Antonio, DeMar DeRozan, est devenu l’un des plus grands noms de la classe d’agence libre de cet été au NBA.

Les rumeurs de son départ imminent des Spurs sont devenues encore plus importantes après que le natif de Compton, en Californie, a récemment exprimé sa volonté de jouer dans sa ville natale de Los Angeles. Comme prévu, non seulement Lakers ils sont en course pour signer DeRozan.

Les rivaux fidèles de la Lakers qui traversent la ville, le LA Tondeuses, participera également à la guerre d’enchères de DeRozan. Il en va de même pour les New York Knicks, les Chicago Bulls et leur équipe actuelle, les Spurs, ce qui en fait une course à cinq chevaux.

C’est selon l’informateur du NBA Marc J. Spears de The Undefeated :

Comme Spears l’a dit précédemment, le fait que DeRozan Il est fortement impliqué dans la communauté de Compton et cela, ainsi que le fait que sa famille réside toujours à Los Angeles, pourrait servir de principale motivation à DeMar pour apporter ses talents à Los Angeles.

D’un autre côté, il semble que les Spurs veuillent toujours qu’il revienne pour la prochaine saison du NBA, ils ne doivent donc pas être jetés.

Le glamour de jouer à New York ou même à Chicago positionne également les Knicks et les Bulls comme des chevaux noirs potentiels à débarquer Demar DeRozan. Pour ce que ça vaut, DeMar DeRozan il a fait 27,7 millions de dollars avec les Spurs la saison dernière.

Il pourrait chercher à gagner un montant similaire la saison prochaine ou peut-être même plus compte tenu du fait que ce type actuel d’agence libre n’a pas le bassin de talents de ses récents prédécesseurs.