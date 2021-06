Les Clippers conquièrent l’Utah sans Leonard et touchent la finale de l’Ouest

17/06/2021 à 7h51 CEST

. / Los Angeles

Clippers de Los Angeles, qui ne pouvait pas compter sur Kawhi Leonard en raison d’une blessure, a réalisé un très important victoire à domicile (111-119) pour profiter de la Jazz de l’Utah (2-3) et caresser ce qui serait sa première finale de Conférence Ouest. Le précédent de ce cinquième match passionnant a été marqué par l’annonce de la La blessure au genou de Léonard, qui était l’un des meilleurs joueurs de ces playoffs, mais les Clippers ont répondu à ce revers par une prestation d’équipe magistrale commandée par un splendide Paul George qui a assumé les galons de star. George a récolté 37 points, 16 rebonds et 5 passes décisives et a été soutenu par Marcus Morris (25 points) et Reggie Jackson (22 points).

Les Clippers auront l’occasion de clôturer la série vendredi devant leur public et dans un Staples Center à pleine capacité (environ 19 000 spectateurs). De leur côté, les Jazz ont basé leur attaque sur la grande nuit de Bojan Bogdanovic et ses 32 points. Cependant, ceux de l’Utah, qui étaient la meilleure équipe de la NBA en saison régulière (52-20), ont raté leur star Donovan Mitchell, qui a marqué 21 points mais a eu beaucoup de problèmes au tir (6 sur 19 dont 4 sur 14 en triples). ).

Le Jazz a dominé le match en première mi-temps mais a baissé les bras en seconde, ce qui s’est reflété dans leur succès du triple : ils ont enchaîné 17 (sur 30 tentatives) dans les deux premiers quarts et seulement 3 autres (sur 24) en les deux derniers.

Un tireur d’élite nommé Bogdanovic

Les Clippers ont pris un bon départ avec un excellent élan pour un set précoce et surprenant de 3-10 en seulement une minute et 20 secondes, mais après le temps mort précoce du Jazz, un tireur d’élite nommé Bojan Bogdanovic est apparu sur la piste. L’attaquant croate s’est démarqué au premier quart avec un impressionnant 6 sur 7 en triple (18 points) qui a révolutionné l’offensive Jazz de fond en comble. Châtié par leur démarrage lent, le Jazz a mis le pied sur le gaz et a arraché du pétrole au comptoir des équilibres défensifs lents des Clippers. Cependant, les Angelenos se sont également livrés au festival de feux d’artifice d’attaque qui a eu lieu au premier trimestre.

Marcus Morris est sorti déterminé à combler l’écart de score laissé par Kawhi Leonard, et Paul George a courageusement frappé la zone pour empêcher le Jazz d’entrer dans le tableau d’affichage après un premier quart très divertissant (37-36).

Joe Ingles et Jordan Clarkson ont menacé d’exploiter les minutes de repos au deuxième quart-temps de George, aujourd’hui indispensables aux Clippers en l’absence de Leonard. Le banc des Clippers a eu du mal à s’échauffer, mais entre Luke Kennard et Ivica Zubac, ils ont très bien tenu leur équipe (43-44 avec 8,58 à jouer).

De l’autre côté, Bogdanovic a poursuivi son show particulier depuis le périmètre – le public de l’Utah Jazz a scandé son nom – et a mené la charge d’un tronçon très inspiré des locaux qui a ouvert la première différence d’importance (56-46 avec 6,10 à être joué), mais à ce moment-là, George est venu à la rescousse des Clippers. L’attaquant, qui a été maintes fois accusé de ne pas suivre les matchs vraiment importants, a pris les rênes de son équipe en tirant des paniers du chapeau pour laisser le jeu ouvert après la première mi-temps (65-60).

Les pourcentages à la mi-temps montraient clairement que les défenses n’étaient ni là ni attendues (le Jazz a fait 62% sur le terrain et 57% sur 3 points).

Les tondeuses prennent le commandement

La pause avait un goût glorieux pour les Clippers, alors qu’ils sortaient pour manger le court au redémarrage. Une belle entame du troisième quart-temps, avec George et Morris en force de frappe infatigable, a renversé le score face aux Jazz qui n’étaient pas du tout inspirés par la nette amélioration défensive de leurs adversaires (70-72 avec 8.12 à jouer). Le jeu a ralenti au troisième trimestre, ce qui profite généralement aux Clippers dans cette série. Les visiteurs ont donné dans ce partiel un démonstration de l’effort collectif tant en défense qu’en attaque personnifié dans des acteurs de soutien comme Terance Mann ou Patrick Beverley.

Confus, erratiques et manquant d’étincelle, les Jazz ont saigné 0 sur 10 sur des triplés dans ce quart, ils n’ont pas pu trouver un Donovan Mitchell manquant et ils se sont accrochés tant bien que mal à la rencontre avec les rebonds offensifs de Rudy Gobert (83- 92).

Ceux d’Utah ont tenté de changer la dynamique dans le dernier quart-temps. Ils ont sorti leurs griffes en défense et se sont appuyés sur les cris de leurs fans pour laisser leurs adversaires sans but pendant plus de trois minutes (89-92 avec 8,43 à jouer), mais les Clippers ont répondu avec un sang-froid et une discipline admirables. Un cinglant Reggie Jackson, très à l’aise dans son rôle de sauveteur dans un naufrage, a inventé un partiel 1-8 pour mettre le Jazz à fleur de peau (90-100 avec 6,45 à parcourir). Mitchell a essayé de se réveiller avec une pénétration plus habile, mais entre Jackson et Mann, avec un dunk massif sur Gobert, ils ont continué à ruiner les illusions du Jazz. Ils n’ont pas perdu confiance et sont allés à seulement quatre points (106-110 à 2 minutes de la fin), mais George avec un panier supplémentaire crucial sur Royce O’Neale a définitivement enterré les espoirs des locaux et laissé les Clippers tranquilles. finale de l’Ouest.