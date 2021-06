Les Clippers continueront sans Leonard pour le match 6 contre Jazz

in

18/06/2021 à 6h20 CEST

. / Los Angeles

L’étoile en avant Kawhi Leonard ne s’est pas remis d’une blessure au genou qui souffre et sera encore descendre avec les Los Angeles Clippers quand demain, vendredi, son équipe a affronté les Utah Jazz au Staples Center lors du sixième match de la demi-finale de la Conférence Ouest, qu’ils ont dominé 3-2 au meilleur des sept. L’entraîneur Ty Lue a déclaré que Leonard était hors de combat car il ne s’était pas remis d’une entorse au genou droit.

Leonard pourrait manquer le reste de cette série et plus longtemps après s’être blessé au genou lors d’une pénétration lors d’une faute au quatrième quart du match 4. La blessure l’a forcé à quitter le terrain avec 4:35 minutes avant la fin du match, que les Clippers ont finalement remporté 118-104.

L’attaquant vedette a voyagé avec l’équipe à Salt Lake City mardi, mais est ensuite retourné à Los Angeles après avoir annoncé à ses coéquipiers qu’il serait absent pour le cinquième match, que les Clippers ont également remporté sur la route 111-119 en partie grâce au doublé. Double de 37 points, 16 rebonds et cinq passes décisives fournis par l’attaquant Paul George. Lue a expliqué avant le match 5 qu’il n’y avait pas de date pour le retour de Leonard car l’équipe attend plus de résultats de tests.

Les Clippers cherchent leur premier voyage en finale de la Conférence Ouest après 50 saisons, le plus long temps passé par une équipe sans atteindre l’avant-dernière ronde des éliminatoires de la Ligue parmi les franchises actives de la NFL, de la NBA, de la MLB et de la LNH. L’année dernière, les Clippers ont eu trois chances d’atteindre la finale de la Conférence Ouest, mais ils ont perdu une avance de 3-1 et ont été éliminés par les Denver Nuggets, qui cette année ont été balayés 4-0 par les Phoenix Suns dans l’autre demi-finale.