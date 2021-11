Les Clippers de Los Angeles battent les Blazers et confirment leur escalade

Clippers de Los Angeles C’est l’équipe la plus en forme de la NBA en ce moment. L’équipe de Los Angeles a mal commencé la saison en termes de résultats, perdant quatre des cinq premiers matchs qu’elle a disputés. Cependant, il semble peu à peu qu’ils soient entonnés et pour le moment ils sont une équipe éliminatoire après avoir remporté les cinq derniers matchs d’affilée. Hier, ils ont battu Portland Trail Blazers au Staples Center 117-109.

Le match a été égal, même si les Clippers étaient en tête au quatrième quart et, même si les Blazers étaient à trois ou trois minutes de la fin, ils n’ont pas cédé leur avance. Georges Paul, qui termine un début de saison formidable, a terminé le match avec 24 points, 9 rebonds et 7 passes décisives. reggie jackson il a ajouté 23 unités et 6 passes décisives et Nico Batum est passé à 22 points. Du banc, Isaiah Harstenstein a ajouté 14 points. Serge Ibaka Il a joué pour le deuxième match consécutif quelques minutes après s’être remis de sa blessure (6 minutes au cours desquelles il a capté 3 rebonds).

Malgré la blessure de Kawhi Leonard, les Clippers se révèlent être une équipe très solide capable de trouver des solutions pour gagner des matchs. Si George et Jackson continuent au niveau qu’ils ont affiché lors des derniers matchs, faites attention à eux dans la Conférence Ouest.

Mouvement difficile. Finition dure. – @BallySportWest | @Yg_Trece pic.twitter.com/gkwVJoJgfg – LA Clippers (@LAClippers) 10 novembre 2021

Les Blazers ne démarrent pas

Damian Lillard a terminé hier avec 27 points, sans pourcentages pour tirer des fusées, mais compte tenu de sa moyenne, pas trop mal (11 sur 23 en field goal et 4 sur 13 en triples). Les Blazers ont accumulé cinq victoires et six défaites jusqu’à présent cette saison (cinq défaites au cours des cinq matchs qu’ils ont disputés à l’extérieur).