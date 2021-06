Les Clippers de Los Angeles battent les Phoenix Suns (102-116)

29/06/2021 à 10h40 CEST

Clippers de Los Angeles a été imposée à la maison à Soleils de phénix par 102-116 lors du cinquième match des Play-offs de la finale de la NBA Western Conference. Avec ce triomphe, Clippers de Los Angeles parvient à raccourcir les distances sur le tableau de bord, qui continue à ce moment 3-2 en faveur Soleils de phénix.

Le premier quart-temps a été marqué par le leadership des joueurs des Los Angeles Clippers, en fait, ils ont réalisé une séquence de 13-2 au cours du quart et ont eu une différence maximale de 15 points (5-20) et ont conclu avec 26-36. Plus tard, au cours du deuxième quart-temps, les joueurs de Soleils de phénix Ils ont réduit les distances à la lumière, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce quart de 12-0, qui s’est terminé par un résultat partiel de 26-23. Après cela, les rivaux se sont reposés avec un 52-59 dans l’électronique.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse s’est distanciée au tableau d’affichage. En effet, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 10-0 et a marqué la différence maximale (13 points) à la fin du quart et a terminé avec un 26-32 (et un total de 78-91). Enfin, au dernier quart-temps, les visiteurs ont réussi à se distancer à nouveau à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel de 14-2 et ont atteint une différence de 16 points (96-112) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 24 25 . Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat de 102-116 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, Clippers de Los Angeles a remporté la victoire grâce à 41 points, six passes et 13 rebonds de Georges Paul et les 23 points, trois passes et cinq rebonds de reggie jackson. Les 31 points, trois passes et quatre rebonds de Devin Booker et les 22 points, huit passes et trois rebonds de Chris Paul ils n’étaient pas suffisants pour Soleils de phénix a gagné le jeu.

Dans le prochain match NBA, Soleils de phénix mesurera à nouveau sa force avec Clippers de Los Angeles dans le Centre Staples dans la sixième réunion de la série. Suivez le calendrier NBA dans son intégralité.