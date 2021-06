Les Clippers de Los Angeles battent l’Utah Jazz en playoffs NBA 2021

Un hommage au jeu collectif, au courage et à la griffe compétitive. C’est ainsi qu’il résume l’exploit réalisé par Clippers de Los Angeles dans la série de Playoffs NBA 2021 qui sont revenus devant Jazz de l’Utah après de sérieuses difficultés à montrer le niveau requis lors des deux premières rencontres. Utah Jazz les a promis très heureux, mais a vu comment pendant quatre matchs consécutifs les Angelenos ont trouvé un moyen d’arrêter leur basket si bien fonctionné tactiquement. Ils ont gagné par 131 – 119 grâce à un troisième quart compulsif marquant du triple, avec un Terrence Man qui s’est imposé comme la star inattendue en l’absence de Kawhi Leonard.

Il est pratiquement impossible de perdre un match avec une précision de 47,7% en triples, comme l’ont enregistré les Utah Jazz lors de ce sixième match, mais ils ont trouvé des Clippers peu attrayants. Ils ont marqué 20 3 points sur 39 tentatives, avec Georges Paul assumer la responsabilité et l’attention de la défense, ce qui lui a permis de s’appuyer sur des hommes qui se sont manifestés au bon moment. Terrence homme (39 points), Nicolas Batum (16 points) et reggie jackson (27 points et 10 passes décisives) a fait oublier l’absence de Kawhi et effondré l’attaque du Jazz au cours d’un troisième quart-temps inoubliable, dans lequel il y a eu un partiel de 41-22 en faveur des Angelenos.

Los Angeles Clippers, première équipe de l’histoire de la NBA à surmonter deux matchs nuls consécutifs avec 0-2 contre

Ils ont subi une défaillance multiviscérale environ Jazz de l’Utah ceux qui n’ont pas servi leur excellent niveau durant la saison régulière. Mike Conley Il a joué très handicapé et bien que Donovan Mitchell ait mis l’équipe sur le dos, ses problèmes physiques ont quelque peu pesé sur ses chances de mener son équipe à la gloire. Niveau répréhensible de Rudy Gobert, beaucoup moins meurtrier que d’habitude dans la défense de la peinture et timide en attaque. Il sera temps de continuer à travailler pour Quinn Snyder’s, tandis que Clippers de Los Angeles ils ont devant eux une occasion idéale de justifier l’ensemble de leur projet. Ils affronteront les Phoenix Suns en finale de Conférence Ouest, dans un duel qui promet de fortes émotions.